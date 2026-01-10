Connect with us

Aiud

Deținut al Penitenciarului Aiud, trimis în judecată după trei ani și jumătate de la o serie de distrugeri produse în celulă

Distrugerile în celulele din Penitenciarul Aiud sunt acte frecvente făcute de deținuți, din câte se pare. Deși pagubele sunt relativ mici, deținuții sunt trimiși în judecată pentru fapte de distrugere.

Însă de cele mai multe ori, dosarele ajung pe rolul instanțelor de judecată cu întârziere, mai exact la ani buni distanță de la momentul producerii distrugerii.

Este și cazul unui deținut care în urmă cu mai bine de trei ani și șapte luni a provocat o distrugere în Penitenciarul Aiud. Mai exact deși distrugerile s-au produs în luna iunie a anului 2022, dosarul a trecut abia de stadiul de cameră preliminară pe 8 ianuarie 2026.

Cazul în sine unul minor a fost detaliat pe scurt de magistrații Judecătoriei Aiud.

Potrivit motivării instanței: la data de 8 iunie 2022, în jurul orei 12:30, în timp ce se afla Penitenciarul Aiud în calitate de persoană privată de libertate, în camera de deţinere E1.25, inculpatul a distrus masa și geamurile din camera de deținere menţionată, cauzând un prejudiciu în cuantum de 119,79 lei,

Apoi la data de 13 iunie 2022, în jurul orei 19:45, în timp ce se afla Penitenciarul Aiud în calitate de persoană privată de libertate, în camera de deţinere E1.25, inculpatul a distrus lavoarul din camera de deținere, cauzând un prejudiciu în cuantum de 192 lei.

Pentru cele două fapte de distrugere, deținutul a fost trimis în judecată. Momentan nu a fost fixat un prim termen în dosar.

Cristian Panu

