Connect with us

Eveniment

Diana Șoșoacă, urmărită penal pentru 11 infracțiuni, inclusiv lipsire de libertate și ultraj. Precizările Parchetului ÎCCJ

Publicat

acum 38 de secunde

Diana Șoșoacă este urmărită penal pentru 11 infracțiuni, printre care lipsire de libertate și ultraj, potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. A fost solicitată ridicarea imunității parlamentare.

Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a urmăririi penale față de o inculpată, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii a 11 infracțiuni.

Conform procurorilor, este vorba de:

  • 4 infracțiuni de lipsire de libertate
  • 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război
  • fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului
  • negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia
  • ultraj.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale.

Diana Șoșoacă spune că va trimite sesizări la nivel internațional

Eurodeputata Diana Șoșoacă i-a anunțat luni pe susținătorii săi veniți în fața sediului Parchetului General că va trimite sesizări la nivel internațional pentru a primi ajutor pentru scoaterea României ”din dictatură”. Susține că puțin îi pasă cine salvează țara – Rusia, China, America, Iran.

Ea a anunțat că procurorii i-au adus la cunoștință faptul că are calitatea de inculpat, dar a refuzat să dea o declarație, susținând că, odată cu deschiderea acestui dosar pe numele ei, ”România intră în dictatură” și ”urmează arestări masive ale celor care susțin cauza naționalistă”, potrivit Agerpres.

Diana Șoșoacă a fost chemată luni la Parchetul General pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară. Ea a fost întâmpinată în fața instituției de câteva zeci de susținători, care afișau pancarte și steaguri.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 38 de secunde

Diana Șoșoacă, urmărită penal pentru 11 infracțiuni, inclusiv lipsire de libertate și ultraj. Precizările Parchetului ÎCCJ
zile libere 2025
Evenimentacum 25 de minute

Varianta susținută de PSD în reforma administrației locale: primarii vor putea decide dacă fac concedieri sau reduc salarii
Actualitateacum 46 de minute

Piloții echipei de karting a Palatului Copiilor din Alba Iulia, rezultate remarcabile la ultima etapă a Campionatului Național
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 zile

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum 5 zile

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Fraudă masivă la companii ride-sharing, descoperită de Antifraudă ANAF: șoferi fără contracte de muncă, mașini fără case de marcat
Economieacum 4 ore

Românii pot cumpăra titluri de stat Tezaur, cu dobânzi de până la 7,85%. Care sunt condițiile
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

zile libere 2025
Evenimentacum 25 de minute

Varianta susținută de PSD în reforma administrației locale: primarii vor putea decide dacă fac concedieri sau reduc salarii
Evenimentacum 4 zile

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 46 de minute

Piloții echipei de karting a Palatului Copiilor din Alba Iulia, rezultate remarcabile la ultima etapă a Campionatului Național
Evenimentacum 2 zile

Succes remarcabil pentru Miriam Bulgaru: S-a calificat în sferturile de finală ale turneului ITF de la București
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 21 de ore

Horoscop 6-12 octombrie: Săptămâna transformărilor interioare. Care sunt zilele norocoase
Evenimentacum o zi

FOTO: Inspire Cinema din Alba Mall se reinventează: scaune VIP, ecrane 3D și design ultramodern
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți
Actualitateacum o zi

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți: Inteligența artificială poate cartografia o cameră cu ajutorul semnalului wireless
rechemare BMW
Evenimentacum 6 zile

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

5 octombrie: Ziua europeană a depresiei. Boala dusă în tăcere, care nu dă forme exterioare
Evenimentacum 2 zile

Când este cel mai bine să îți faci vaccinul antigripal: Sunt deja cazuri de gripă în România
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 2 zile

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Educațieacum 3 zile

Vacanța de toamnă 2025. În octombrie, elevii vor avea prima vacanță din acest an. Când va începe și cât va dura
Mai mult din Educatie