Diana Șoșoacă, urmărită penal pentru 11 infracțiuni, inclusiv lipsire de libertate și ultraj. Precizările Parchetului ÎCCJ

Diana Șoșoacă este urmărită penal pentru 11 infracțiuni, printre care lipsire de libertate și ultraj, potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. A fost solicitată ridicarea imunității parlamentare.

Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a urmăririi penale față de o inculpată, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii a 11 infracțiuni.

Conform procurorilor, este vorba de:

4 infracțiuni de lipsire de libertate

4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război

fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului

negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia

ultraj.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale.

Diana Șoșoacă spune că va trimite sesizări la nivel internațional

Eurodeputata Diana Șoșoacă i-a anunțat luni pe susținătorii săi veniți în fața sediului Parchetului General că va trimite sesizări la nivel internațional pentru a primi ajutor pentru scoaterea României ”din dictatură”. Susține că puțin îi pasă cine salvează țara – Rusia, China, America, Iran.

Ea a anunțat că procurorii i-au adus la cunoștință faptul că are calitatea de inculpat, dar a refuzat să dea o declarație, susținând că, odată cu deschiderea acestui dosar pe numele ei, ”România intră în dictatură” și ”urmează arestări masive ale celor care susțin cauza naționalistă”, potrivit Agerpres.

Diana Șoșoacă a fost chemată luni la Parchetul General pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară. Ea a fost întâmpinată în fața instituției de câteva zeci de susținători, care afișau pancarte și steaguri.

