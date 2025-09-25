Connect with us

Eveniment

Directorul OJFIR Alba, Tudor Ponoran: Plățile pe Submăsura 17.1 vor fi făcute rapid, pentru a nu depăși termenul din decembrie

Publicat

acum 2 ore

Agenția pentru Finanțare a Investițiilor în Agricultură anunță un interes foarte mare pentru Submăsura 17.1, lansată joi. ”În doar câteva ore de la lansarea sesiunii pentru primele de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor, au fost depuse deja peste 630 de cereri” au transmis reprezenanții instituției. 

Directorul OJFIR Alba, Tudor Ponoran, a prezentat o serie de informații complete legate de sensiunea de finanțare.

”Accesarea de fonduri europene prin Ministerul Agriculturii, AFIR, respectiv Oficiul Județean Alba, chiar astăzi s-a deschis o linie de finanțare pe care va trebui să o închidem rapid până la final de decembrie și aici vorbim de Submăsura 17.1 Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor, care s-a deschis chiar astăzi la ora 9 și o să fie deschisă până în 12 octombrie, orele 16:00, fără posibilitate de prelungire.

Aici discutăm de un sprijin de 70% din valoarea primelor de asigurare elegibile și plătite de beneficiarii din România și respectiv județul nostru.

O sumă de aproape 9 milioane de euro lansată la nivel național și începând de astăzi beneficiarii pot depune cererile de finanțare, care vor avea o analiză foarte rapidă și plățile vor fi făcute la fel de rapid, astfel încât să nu depășim termenul de final de decembrie 2025.

Deci asta este încă o rămășită din vechiul PNDR pe care o alocăm pentru decontarea primelor de asigurare și anume 70% din valoarea acestora, atât pentru sectorul vegetal cât și pentru sectorul zootehnic”, a declarat Tudor Ponoran, director OJFIR Alba.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

rovinieta online cnair posibile intreruperi plata online
Evenimentacum 16 minute

Atenție șoferi: Posibile întreruperi la plata rovinietei și a peajului prin SMS, vineri. Precizările CNAIR
Evenimentacum 43 de minute

Ministrul Apărării: Distrugerea dronelor care încalcă spațiul României are loc în ultimă instanță, după niște pași graduali
Evenimentacum O oră

Gala de sporturi de contact la Alba Iulia: Mai mulți sportivi locali intră în cușca de MMA vineri seară. Ce meciuri vor avea loc
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum o lună

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 7 ore

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara ”Drumul Iancului”. Câți bani sunt cheltuiți din bugetul Consiliului Județean Alba pentru cei 6 km
Administrațieacum 7 ore

Comunicat PSD Alba: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

ANRE verifică operatorii de distribuție a energiei. Sunt vizate compensațiile plătite către consumatori
Economieacum 3 ore

OFICIAL: Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost prelungită cu șase luni, de Guvern
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

Ședință CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Procedura de doborâre a dronelor, pe ordinea de zi
Evenimentacum 23 de ore

LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum O oră

Gala de sporturi de contact la Alba Iulia: Mai mulți sportivi locali intră în cușca de MMA vineri seară. Ce meciuri vor avea loc
Evenimentacum 8 ore

4 octombrie: Crosul Speranței 2025 pe Câmpia Libertății din Blaj. Sute de persoane înscrise la competiție
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 10 ore

25 septembrie: Ziua Dăruirii în România. Valoarea altruismului și importanța gesturilor mici care pot schimba vieți
meteo vremea toamna septembrie Alba24
Evenimentacum 2 zile

Vremea până în 20 octombrie. Variații mari de temperatură, perioade cu ploi. Prognoza meteo actualizată pe patru săptămâni
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Evenimentacum 3 zile

”Tun” de 30 de milioane de euro la Superbet: Peste 7000 de români au obținut câștiguri fabuloase datorită unei erori din aplicație
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 5 ore

SMURD aniversează 35 de ani de când salvează vieți. A pornit de la o singură ambulanță, în Târgu Mureș
Aiudacum o zi

Serviciile de cardiologie de la Spitalul din Aiud, suspendate temporar. Unitatea medicală a rămas fără medic specialist
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Programul Lapte, corn, legume și fructe pentru anul școlar 2025-2026. Noutăți pentru elevi și școli, bugetul pentru județul Alba
Educațieacum 21 de ore

Evaluare Națională clasa a a II-a, a IV-a și a VI-a 2026: modificări la testările pentru elevi, anunțate de Ministerul Educației
Mai mult din Educatie