Directorul OJFIR Alba, Tudor Ponoran: Plățile pe Submăsura 17.1 vor fi făcute rapid, pentru a nu depăși termenul din decembrie

Agenția pentru Finanțare a Investițiilor în Agricultură anunță un interes foarte mare pentru Submăsura 17.1, lansată joi. ”În doar câteva ore de la lansarea sesiunii pentru primele de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor, au fost depuse deja peste 630 de cereri” au transmis reprezenanții instituției.

Directorul OJFIR Alba, Tudor Ponoran, a prezentat o serie de informații complete legate de sensiunea de finanțare.

”Accesarea de fonduri europene prin Ministerul Agriculturii, AFIR, respectiv Oficiul Județean Alba, chiar astăzi s-a deschis o linie de finanțare pe care va trebui să o închidem rapid până la final de decembrie și aici vorbim de Submăsura 17.1 Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor, care s-a deschis chiar astăzi la ora 9 și o să fie deschisă până în 12 octombrie, orele 16:00, fără posibilitate de prelungire.

Aici discutăm de un sprijin de 70% din valoarea primelor de asigurare elegibile și plătite de beneficiarii din România și respectiv județul nostru.

O sumă de aproape 9 milioane de euro lansată la nivel național și începând de astăzi beneficiarii pot depune cererile de finanțare, care vor avea o analiză foarte rapidă și plățile vor fi făcute la fel de rapid, astfel încât să nu depășim termenul de final de decembrie 2025.

Deci asta este încă o rămășită din vechiul PNDR pe care o alocăm pentru decontarea primelor de asigurare și anume 70% din valoarea acestora, atât pentru sectorul vegetal cât și pentru sectorul zootehnic”, a declarat Tudor Ponoran, director OJFIR Alba.

