Diriginții pot trece în catalog prima notă la purtare pentru elevi, în anul școlar 2025-2026 până vineri, 24 octombrie. Reguli

Publicat

acum O oră

Diriginții pot trece în catalog prima nota la purtare pentru elevi, în anul școlar 2025-2026, până vineri, 24 octombrie. Potrivit noilor reguli, în vigoare de anul trecut, elevii primesc câte o notă la purtare în fiecare modul de cursuri.

Procedura de stabilire a notei la purtare este complexă și presupune respectarea mai multor prevederi din Statutul Elevului și OME 5726/2024, potrivit edupedu.ro.

Nota la purtare poate scăea în mai multe situații. Școlile pot stabili și regulamente proprii, pe lângă cel general, al unităților de învățământ.

În unele licee, de exemplu, pe lângă interzicerea fumatului, nu se accept tatuajele și piercingurile la vedere, tricourile și blugii cu imprimeuri sau machiajul strident.

Nota la purtare poate fi scăzută și în cazul elevilor din clasele primare.

Primul modul de cursuri din anul școlar 2025-2026 se încheie vineri, 24 octombrie, termen până la care trebuie înregistrate și notele la purtare.

Prima vacanță, cea de toamnă, este de o săptămână, în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie.

Elevii revin la cursuri în 3 noiembrie.

An școlar 2025-2026. Calendar cursuri și vacanțe

  • cursuri: de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025
  • vacanță: de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025
  • cursuri: de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2025
  • vacanța de iarnă: de sâmbătă, 20 decembrie, 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026
  • cursuri: de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026 sau vineri, 13 februarie 2026 / vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare
  • vacanța de schi: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare în perioada 9 februarie – 1 martie 2026
    • În Alba, vacanța de schi va fi în perioada 23 februarie – 1 martie
  • cursuri: de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare până vineri, 3 aprilie 2026
    • În Alba, cursurile încep din 2 martie
  • vacanța de primăvară: de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026
  • cursuri: de miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026
  • vacanța de vară: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.
