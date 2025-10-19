Connect with us

Aiud

FOTO: Doi alpiniști care au rămași blocați în Cheile Aiudului au fost recuperați de Salvamont Alba

Publicat

acum O oră

Doi alpiniști care au rămași blocați în Cheile Aiudului au fost recuperați de Salvamont Alba. Misiunea s-a desfășurat în noaptea de sâmbătă de duminică.

Salvamont-Salvaspeo Alba a fost solicitat, în jurul orei 2.00 noaptea, pentru coborârea a doi alpiniști, rămași pe Colțul Cetății din Cheile Aiudului.

Aceștia au fost surprinși de întuneric la finalul traseului de escalada pe care l-au parcurs în cursul serii.

Cei doi au fost coborâți in jurul orei 4.00, în siguranță, la baza stâncii. Nu aveau probleme medicale.

” Atragem atenția turiștilor pe aceasta cale, că în acest anotimp turele planificate, fie de drumeție, fie de escaladă, trebuie documentate înainte, deoarece întunericul poate pune probleme de orientare, chiar și pentru profesioniști” – Salvamont Alba.

