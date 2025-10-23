Doi atleți din Alba au reprezentat România la Campionatul European de Atletism Masters din Portugalia.

Campionatul desfășurat în Madeira (Portugalia), în perioada 8–19 octombrie 2025, a adunat la start sportivi din peste 30 de țări.

România a fost reprezentată de un lot format din 37 de atleți, printre care s-au numărat și doi sportivi din județul Alba: Aurelian Grigore Zagrean și Ovidiu Virgil Hulea.

Aurelian Grigore Zagrean și Ovidiu Hulea au concurat în proba de 3.000 de metri obstacole și respectiv la proba de săritură în lungime.

În clasamentul general al competiției, România s-a situat pe locul 25 dintr-un total de 33 de țări participante, reușind totuși să își facă simțită prezența într-un context sportiv extrem de competitiv.

