Doi braconieri din Alba, prinși de polițiști pe un fond de vânătoare din zona Orăștie. Aveau asupra lor o armă letală

Doi bărbați de 79 respectiv 50 de ani din Alba s-au ales cu dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de braconaj și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Aceștia au fost prinși luni, în flagrant delict de către polițiști, pe un fond de vânătoare din zona Orăștie.

Potrivit IPJ Hunedoara, în cursul zilei de 25 august 2025, polițiștii Serviciul Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase, cu sprijinul polițiștilor Secției de Poliție Rurală Orăștie, au identificat în flagrant delict, în zona ,,Piatra Varului”, doi bărbați care desfășurau activități specifice vânătorii, fără a deține o autorizație de vânătoare valabilă emisă de gestionarul fondului cinegetic.

Cei doi bărbați, în vârstă de 50 de ani și, respectiv de 79 de ani, din județul Alba, aveau asupra lor o armă letală lungă pe care bărbatul de 79 de ani o deținea legal, armă pe care a încredințat-o și bărbatului de 50 de ani, care a purtat-o fără drept.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de braconaj și nerespectarea regimului armelor și munițiilor și au indisponibilizat arma găsită asupra celor doi, în vederea continuării cercetărilor.

