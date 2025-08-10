Connect with us

Eveniment

Doi deținuți ai Penitenciarului Aiud, condamnați după ce unul dintre ei s-a enervat și și-a spart de cap un geam

Publicat

acum 19 secunde

Doi deținuți ai Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud au fost recent condamnați pentru distrugere, pentru o faptă comisă în urmă cu mai bine de patru ani. 

Mai exact, aceștia au distrus mai multe bunuri din cauza faptului că unul dintre ei s-a enervat și și-a dat cu un geam în cap. 

Deși aptele s-au petrecut în luna mai a anului 2021, deținuții, au fost condamnați abia în data de 4 august 2025. Unul dintre ei între timp a fost mutat la un alt penitenciar din țară, iar altul este în continuare închis la Aiud.

În linii mari cei doi au fost condamnați pentru distrugere. Mai exact, totul s-a petrecut în data de 30 mai 2021.

Atunci unul dintre cei doi a cerut să fie dus la cabinetul medical, dar i-a fost refuzată această cerință. De nervi a luat un geam și s-a lovit cu el în cap. Automat geamul s-a spart de capul său.

Provocat de fapta colegului său de celulă, cel de al doilea deținut a spart și el două geamuri, dar și oglinda din camera de deținere.

La mai bine de patru ani de la comiterea faptelor, cei doi au fost condamnați de magistrații Judecătoriei Aiud. Cei doi au mai primit încă patru luni de închisoare pentru faptele comise în camera de detenție.

 

Etichete:

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 20 de secunde

Doi deținuți ai Penitenciarului Aiud, condamnați după ce unul dintre ei s-a enervat și și-a spart de cap un geam
Administrațieacum O oră

Alba Iulia: 48 de ore fără apă potabilă în zona centrală a municipiului, din 10 august, ora 23.00. LISTA străzilor afectate
Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Mihai Ban, pilotul care a scris istorie cu Cheloo de la Paraziții la Dakar, prezent la Alba Iulia la Truck Tunning Art 2025
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

Alba Iulia: 48 de ore fără apă potabilă în zona centrală a municipiului, din 10 august, ora 23.00. LISTA străzilor afectate
Administrațieacum 3 zile

Guvernul vrea să execute silit ajutoarele sociale și indemnizațiile asistenților personali, pentru plata impozitelor. PROIECT
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 3 zile

DEER Electrica: indexul autocitit poate fi transmis pe platforma online. Precizări pentru clienți
Economieacum 3 zile

ANAF, avertisment pentru patroni: Nu decontați cheltuieli personale pe firme și PFA. S-au descoperit nereguli și urmează controale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 22 de ore

Comunicat Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului
Evenimentacum 2 zile

Reformă în administrație: evaluări pentru păstrarea funcțiilor, peste 6000 de posturi desființate, limitări de salarii și mandate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum 3 zile

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Actualitateacum 4 zile

VIDEO: ”Ședințe foto” gratuite la Alba Blaj Arena. Suporterii își pot face poze cu două jucătoare ale naționalei de volei feminin
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Mihai Ban, pilotul care a scris istorie cu Cheloo de la Paraziții la Dakar, prezent la Alba Iulia la Truck Tunning Art 2025
Evenimentacum 16 ore

VIDEO: Șoferii de TIR între preconcepții și realitate. Discuții la Alba Iulia despre fotbal, politică și marile probleme în trafic
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 7 zile

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 2 săptămâni

Avertizare DNSC: campanii frauduloase ce promovează o platformă de investiții falsă, cu imaginea Ministerului Finanțelor
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Guvernul extinde vaccinarea gratuită anti-HPV până la 26 de ani. Norme noi pentru controlul infecțiilor, aprobate de Executiv
Evenimentacum 3 zile

Pacienții cu afecțiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate, fără bilet de trimitere. Care sunt condițiile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Reorganizarea școlilor: ce unități vor fi comasate sau desființate din anul școlar 2025-2026. Deciziile ministerului
Educațieacum 2 zile

Andrei Condulescu, absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, ADMIS primul la specializarea Artilerie și rachete în Academie
Mai mult din Educatie