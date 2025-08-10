Doi deținuți ai Penitenciarului Aiud, condamnați după ce unul dintre ei s-a enervat și și-a spart de cap un geam

Doi deținuți ai Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud au fost recent condamnați pentru distrugere, pentru o faptă comisă în urmă cu mai bine de patru ani.

Mai exact, aceștia au distrus mai multe bunuri din cauza faptului că unul dintre ei s-a enervat și și-a dat cu un geam în cap.

Deși aptele s-au petrecut în luna mai a anului 2021, deținuții, au fost condamnați abia în data de 4 august 2025. Unul dintre ei între timp a fost mutat la un alt penitenciar din țară, iar altul este în continuare închis la Aiud.

În linii mari cei doi au fost condamnați pentru distrugere. Mai exact, totul s-a petrecut în data de 30 mai 2021.

Atunci unul dintre cei doi a cerut să fie dus la cabinetul medical, dar i-a fost refuzată această cerință. De nervi a luat un geam și s-a lovit cu el în cap. Automat geamul s-a spart de capul său.

Provocat de fapta colegului său de celulă, cel de al doilea deținut a spart și el două geamuri, dar și oglinda din camera de deținere.

La mai bine de patru ani de la comiterea faptelor, cei doi au fost condamnați de magistrații Judecătoriei Aiud. Cei doi au mai primit încă patru luni de închisoare pentru faptele comise în camera de detenție.

