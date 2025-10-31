Doi inculpați din Alba, acuzați de trucarea unei licitații pentru o clădire din Teiuș, au făcut acord de recunoaștere

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus sesizarea instanţei de judecată cu două acorduri de recunoaştere a vinovăţiei încheiate cu doi inculpați, persoane fizice, pentru săvârșirea infracțiunii de deturnare a licitațiilor publice, prevăzută de art. 246 Cod penal.

Precizările Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba:

”În acordurile de recunoaştere a vinovăţiei încheiate la datele de 30 și 31 octombrie 2025, procurorul a reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

La data de 28.05.2024, inculpații C.I.L. și H.E.C., ambii din județul Alba, au participat la o licitație publică efectuată de biroul unui executor judecătoresc din municipiul Sibiu, într-un dosar execuțional având ca obiect un imobil situat în orașul Teiuș, jud. Alba.

În prealabil, cei doi s-au înțeles pentru a denatura prețul de adjudecare, inculpatul H.E.C. oferind suma de 220.000 de lei, deși nu a avut nici o intenție reală de cumpărare, iar imobilul a fost adjudecat de inculpatul C.I.L. pentru suma de 238.752 de lei, mult mai mică decât prețul de pornire, de 352.200 de lei (reprezentând 75% din valoarea de evaluare a imobilului), cauzând persoanelor vătămate un prejudiciu în cuantum de 113.448 de lei (diferența dintre prețul de pornire și cel de adjudecare).

Pe parcursul urmăririi penale, prin ordonanța procurorului s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra imobilului – apartament cu patru camere – deținut în cotă de 1/1 de către inculpatul C.I.L., împreună cu soția sa, până la concurenţa sumei de 150.000 de lei, fiind astfel asigurată recuperarea prejudiciului și a cheltuielilor judiciare.

În prezenţa avocatului ales, inculpatul C.I.L. a declarat expres că recunoaşte săvârşirea infracţiunii pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, acceptă încadrarea juridică şi este de acord cu stabilirea pedepsei de 2 ani închisoare, a cărei aplicare să fie amânată, în baza dispoziţiilor art. 83 Cod penal, pe un termen de supraveghere de 2 ani.

De asemenea, în prezenţa avocatului ales, inculpatul H.E.C. a declarat expres că recunoaşte săvârşirea infracţiunii pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, acceptă încadrarea juridică şi este de acord cu stabilirea pedepsei de 1 an închisoare, a cărei aplicare să fie amânată, în baza dispoziţiilor art. 83 Cod penal, pe un termen de supraveghere de 2 ani.

Conform acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei, pe durata termenului de supraveghere, fiecare inculpat va respecta măsurile de supraveghere prevăzute de art. 85 alin. (1) Cod penal.

Precizăm că întocmirea acordului de recunoaştere a vinovăţiei este o etapă a procesului penal, reglementată în Codul de procedură penală, care reprezintă finalizarea anchetei penale şi trimiterea dosarului la instanţa competentă, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”.

