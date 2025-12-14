Connect with us

Cât va costa intrarea la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia sau descărcarea de sarcină arheologică în anul 2026. Tarifele

Consiliul Județean Alba aprobă taxe și tarife percepute de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în anul 2026.

Muzeul Național al Unirii a propus majorarea unor tarife, astfel:

  • Tarif arheologie - descărcare sarcină arheologică: de la 75 lei/oră în 2025 la 80 lei/oră în 2026
  • Tarif arheologie -lucrări cercetare arheologică preventivă în cadrul proiectelor de infrastructură de transport de interes național: de la 90 lei/oră la 95 lei/oră
  • Tarif lucrări auxiliare cercetării arheologice preventive în cadrul proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional: de la 60 lei/oră la 65 lei/oră
  • Tarif evaluare potențial arheologic pentru balastiere, amenajare iaz piscicol și alte lucrări edilitare: de la 6.600 lei/ha la 6.500 lei/ha

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia - Tarif vizitare muzeu 2026:

  • Elevi: 5 lei (în prezent 3 lei)
  • Studenţi, pensionari: 10 lei (în prezent 7 lei)
  • Adulţi: 20 lei (în prezent 15 lei)
  • Preşcolari, veterani de război, persoane cu dizabilităţi: gratuit

Tarif vizitare Museikon

Propunerile de tarif nu includ majorări, rămân la fel cu cele din 2025:

  • Elevi: 2,50 lei
  • Studenți, pensionari: 5 lei
  • Adulți: 10 lei
  • Preșcolari, veterani de război, persoane cu dizabilități: gratuit

Tarif vizitare Sala Unirii (expoziție permanentă + expoziții temporare)

Tarifele nu vor fi majorate în 2026:

  • Elevi: 3 lei
  • Studenţi, pensionari: 7 lei
  • Adulţi: 15 lei
  • Preşcolari, veterani de război, persoane cu dizabilităţi: gratuit

Tarif vizitare Centrul etnografic al judeţului Alba

Tarifele nu se majorează:

  • Elevi, studenţi, pensionari, preşcolari, veterani de război, persoane cu dizabilităţi: gratuit
  • Adulţi: 5 lei

Tarif vizitare integrat (Muzeu + Museikon)

Tarife nemajorate

  • Elevi: 6 lei
  • Studenţi, pensionari: 12 lei
  • Adulţi: 25 lei
  • Preşcolari, veterani de război, persoane cu dizabilităţi: gratuit

Tarif vizitare integrat (muzeu + Sala Unirii)

Tarife nemajorate

  • Elevi: 6 lei
  • Studenţi, pensionari: 12 lei
  • Adulţi: 25 lei
  • Preşcolari, veterani de război, persoane cu dizabilităţi: gratuit

Tarif vizitare integrat (muzeu + Museikon + Sala Unirii)

valabilitate bilet integrat 2 zile

Tarifele nu vor fi majorate:

  • Elevi: 8 lei
  • Studenţi, pensionari: 17 lei
  • Adulţi: 35 lei
  • Preșcolari, veterani de război, persoane cu dizabilități: gratuit

Tarif vizitare integrat (muzeu + Museikon + Sala Unirii + Centrul etnografic al judeţului Alba)

valabilitate bilet integrat 2 zile

Tarifele nu vor fi majorate în 2026:

  • Elevi: 8 lei
  • Studenţi, pensionari: 17 lei
  • Adulţi: 40 lei
  • Preșcolari, veterani de război, persoane cu dizabilități: gratuity

Alte tarife:

  • Tarif expertize bunuri culturale mobile (obiect), în funcție de complexitatea obiectului: 200 - 1.000 lei
  • Tarif arheologie-descărcare sarcină arheologică: 80 lei/oră
  • Tarif restaurare-conservare bunuri culturale mobile: 60 lei/oră
  • Tarif documentare și tehnoredactare: 50 lei/oră
  • Tarif pentru produsele aflate la stand (de la terţi): 30%
  • Taxă ghidaj expoziţii: 100 lei (nemajorată)
  • Taxă ghidaj „Turul Cetăţii Alba Iulia”: 150 lei/oră
  • Taxă filmare în scop publicitar: 1.000,00 lei/15 minute
  • Tarif fotocopiere documente din colecţia muzeului: 200 lei/pagină document/piesă tridimensională
  • Instituțiile publice cu obiect de activitate cercetare –dezvoltare: gratuit
  • Urmașii persoanelor care se regăsesc în documentele solicitate, precum și urmașii celor care au donat documentele respective: gratuit
  • Tarif împrumut expoziţie: 4.000 lei/expoziţie
  • Tarif împrumut temporar bunuri culturale pentru realizarea de filme şi/sau activităţi culturale: 200 lei/zi/bun cultural
  • Taxă închiriere spațiu pentru evenimente în care Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia nu este partener: 2.000 lei eveniment/zi
