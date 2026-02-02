SPAP Sebeș anunță lucrări de plombare a gropilor pe străzile din oraș. Când vor începe

Din cauza condițiilor meteorologice din ultima perioadă (îngheț - dezgheț), stratul de asfalt a suferit pe alocuri deteriorări, formându-se gropi care îngreunează circulația autovehiculelor, au transmis luni reprezentanții Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului (SPAP) Sebeș.

„În scopul menținerii stării tehnice corespunzătoare a străzilor, este necesară executarea unor lucrări de întreținere și reparații a acestora. Aceste lucrări trebuie realizate astfel încât să se asigure confortul și siguranța circulației, pentru toate categoriile de vehicule.

Începând de marți, 3 februarie 2026, Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș demarează lucrările de reparații străzi, lucrări ce presupun frezarea și plombarea gropilor prin așternere de mixtură asfaltică.

Aceste intervenții ce vor avea loc pe toate arterele principale ale UAT Sebeș, vizează refacerea carosabilului și siguranța traficului.

Pe această cale, vă mulțumim pentru înțelegere și rugăm toți participanții la trafic să manifeste înțelegere și să respecte semnalizările rutiere temporare”, au transmis reprezentanții SPAP Sebeș.

