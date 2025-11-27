Connect with us

Eveniment

Doi tineri din Cluj, anchetați de polițiștii din Alba Iulia: Au dat ”o țeapă” cu telefoane. Cum s-a terminat toată ”afacerea”

Publicat

acum O oră

Doi tineri din Cluj s-au ales cu dosare penale din partea polițiștilor din Alba Iulia. Aceștia au dat o țeapă cu telefoane mobile. În data de 26 noiembrie, cei doi s-au trezit cu polițiștii la ușă, care aveau pe numele lor două mandate de percheziție domiciliară. 

Cazul a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din data de 27 noiembrie.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, doi bărbați, de 22 și 24 de ani, din județul Cluj, sub pretextul comercializării de telefoane mobile la un preț avantajos,
ar fi pretins și primit de la trei persoane, suma de 20.300 de lei.

Ulterior, după încasarea sumelor de bani, cei doi bărbați nu ar fi predat telefoanele persoanelor vătămate.

Suma de 20.300 de lei, a fost restituită persoanelor vătămate, de către cei doi bărbați. Cercetările sunt continuate, au transmis polițiștii din Alba.

Etichete:

