Dosar penal pentru un bărbat din Zlatna, pentru încălcarea ordinului de protecție. Și-a contactat fosta parteneră

Un bărbat din Zlatna este cercetat de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și a contactat-o pe fosta parteneră timp de mai multe zile.

Potrivit IPJ Alba, la data de 8 ianuarie 2026, în jurul orei 13:40, polițiștii Postului de Poliție Vințu de Jos s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din orașul Zlatna, ar fi încălcat ordinul de protecție.

Din verificările efectuate de către polițiști, a reieșit că, în perioada 1-6 ianuarie 2026, bărbatul de 37 de ani nu ar fi respectat obligația de a nu lua legătura cu fosta sa parteneră, încălcând astfel ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Alba Iulia, pentru o perioadă de 3 luni.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea prevederilor dispuse prin ordinul de protecție.

