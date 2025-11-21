Două ciocolate și un nes, furate din market-ul Carrefour din Carolina Mall, au dus la un dosar penal. Cum s-a terminat totul

Doi bărbați din Alba Iulia, din cartierul Bărăbanț, au fost cercetați penal timp de mai multe luni, pentru două ciocolate și un plic de nes. Recent magistrații Judecătoriei Alba Iulia au dat o decizie în acest caz.

Mai exact, cei doi s-au ales cu dosare penale, în luna martie a anului 2025, după ce au ieșit din magazinul Carrefour din Carolina Mall fără să plătească trei produse.

S-a întâmplat în data de 11 martie 2025, în jurul orei 20.40. Atunci cei doi au intrat în magazin și au furat produse în valoare de 16.08 lei.

Mai exact două bucăți de ciocolată Milka și un plic de nes, La Festa, ciocolatele aveau o valoare de 14.98 lei, iar nes-ul 1.10 lei.

Produsele le-au ascuns în buzunarul pantalonilor și au trecut de casele de marcat. Însă paznicul magazinului i-a observat și i-a oprit.

Cele trei produse au fost recuperate.

Însă aceștia s-au ales cu un dosar penal pentru furt. Totuși anchetatorii au considerat că prejudiciul este mult prea mic, fapta mult prea minoră pentru a continua ancheta. Drept urmare, anchetatorii au cerut confirmarea renunțării la urmărirea penală.

În data de 18 noiembrie 2025, magistrații Judecătoriei Alba Iulia au admis cererea procurorilor. Dosarul a fost închis, iar cei doi au scăpat de acuzații.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News