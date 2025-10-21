Două coafeze din Alba Iulia, Adina Pașca și Mirela Molnar, au adus un strop de bucurie vârstnicilor de la caminul din oraș

Două coafeze din Alba Iulia, Adina Pașca și Mirela Molnar, au adus un strop de bucurie în viața vârstnicilor de la Caminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia.

Acestea au mers și le-au coafat pe aparținătoarele și tuns pe vârstnicii care locuiesc și își petrec viața în interiorul caminului.

Activitatea celor două coafeze din Alba Iulia a fost făcută publică de reprezentanții Caminului de Vârstnici din Alba Iulia.

”Recunoștință și mulțumiri doamnelor Adina Pașca și Mirela Molnar, două coafeze cu suflet mare din Alba Iulia, pentru bunătatea și generozitatea de a dărui frumusețe și bucurie celor vârstnici.

La Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia vin din partea lor, constant, gesturi care vorbesc despre omenie, cele două profesioniste alegând să dăruiască timp, atenție și frumusețe beneficiarilor Căminului.

„Casa celor 100 de suflete” a fost gazda unui nou gest de solidaritate și implicare din partea celor două profesioniste, care au oferit, în ultimă perioadă, în mod voluntar și gratuit, servicii de tuns și coafat beneficiarilor instituției, aducându-le acestora momente de bucurie, încredere și răsfăț.

Prin inițiativa lor, Adina Pașca și Mirela Molnar demonstrează că binele se face în tăcere, dar se simte profund, iar atmosfera din cămin este, de fiecare dată, una plină de emoție, zâmbete și recunoștință”, au transmis reprezentanții instituției.

Sursă foto: Facebook – Camin Vârstnici Alba Iulia

