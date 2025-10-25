Două cutremure au avut loc în România, sâmbătă dimineața. Ce magnitudine au avut seismele și în ce zonă s-au produs

Două cutremure au avut loc sâmbătă dimineața, în zona seismică Vrancea. Potrivit site-ului Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismele s-au produs în mai puțin de o oră și au avut magnitudine 4,2.

Primul cutremur a avut loc la ora 04:19, la adâncimea de 129,6 km, în apropierea următoarelor oraşe:

43 km V de Focșani,

57 km N de Buzău,

70 km E de Sfântu-Gheorghe,

79 km E de Brașov, 91 km NE de Ploiești.

Cel de-al doilea cutremur a fost la ora 05:11, la adâncimea de 127,9 km, în apropierea următoarelor oraşe:

37 km V de Focșani,

59 km N de Buzău,

74 km E de Sfântu-Gheorghe,

85 km E de Brașov,

96 km NE de Ploiești,

97 km SV de Bârlad.

sursa: infp.ro

