Eveniment
Două cutremure au avut loc în România, sâmbătă dimineața. Ce magnitudine au avut seismele și în ce zonă s-au produs
Două cutremure au avut loc sâmbătă dimineața, în zona seismică Vrancea. Potrivit site-ului Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismele s-au produs în mai puțin de o oră și au avut magnitudine 4,2.
Primul cutremur a avut loc la ora 04:19, la adâncimea de 129,6 km, în apropierea următoarelor oraşe:
- 43 km V de Focșani,
- 57 km N de Buzău,
- 70 km E de Sfântu-Gheorghe,
- 79 km E de Brașov, 91 km NE de Ploiești.
Cel de-al doilea cutremur a fost la ora 05:11, la adâncimea de 127,9 km, în apropierea următoarelor oraşe:
- 37 km V de Focșani,
- 59 km N de Buzău,
- 74 km E de Sfântu-Gheorghe,
- 85 km E de Brașov,
- 96 km NE de Ploiești,
- 97 km SV de Bârlad.
sursa: infp.ro
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.