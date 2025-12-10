Două localități din Alba rămân temporar fără apă potabilă, joi, 11 decembrie. Se fac lucrări la rețea

Apa CTTA SA Alba – Sucursala Alba Iulia a anunțat întreruperea apei potabile, joi, 11 decembrie în două localități din județ. Se fac lucrări la rețea.

Potrivit companiei, alimentarea cu apă va fi întreruptă în 11 decembrie, între orele 10.00 și 12.00, în localitățile Ghirbom și Berghin.

Se montează debitmetre. Locuitorilor le este recomandat să-și asigure rezervele de apă necesare.

La repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate. În acest caz, clienții trebuie să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar pot fi semnalate, în vederea intervenției, la:

numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00)

dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, telefon 0258 810 521 sau 0258 810 463 (în afara programului Call Center)

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News