Drama unui dependent de alcool, descrisă de judecătorii din Sebeș. Prins beat la volan, după ce a plecat dintr-o unitate medicală

Drama unui dependent de alcool este detaliată de magistrații Judecătoriei Sebeș, într-o condamnare pentru conducere sub influența alcoolului. Deși pare un dosar banal, în rândurile scrise de magistrații Judecătoriei Sebeș este detaliată o problemă care afectează o bună parte a populației: dependența de alcool.

România este pe primul loc la consumul de alcool pe cap de locuitor, undeva la 17 litri de alcool pur pe an. Iar statul român nu face aproape nici un efort în lupta împotriva consumului de alcool, sau pentru tratarea dependențelor. Iar motivul este simplu: taxele generate din vânzarea de alcool aduc un venit major la bugetul de stat. Drept urmare nu există un interes public pentru stoparea consumului de bături alcoolice.

Bărbatul a primit o condamnare în primă instanță, în data de 27 octombrie 2025, din partea Judecătoriei Sebeș. Inculpatul este de loc din București, de profesie IT-ist.

Acesta se afla în Alba, în data de 7 februarie 2023, pentru a se interna la un centru de tratare a dependențelor cauzate de alcool sau droguri, la Pianu de Jos. Însă, când a ajuns la centru se afla deja sub influența alcoolui. A fost testat de unul dintre angajați și a ieșit o alcoolemie de 2,12 mg/l alcool pur în aerul expirat, la ora 14.30.

Nu a vrut să predea băutura la internarea în centru

Potrivit motivării instanței, ”la internarea în Centru Medical inculpatul mirosea a alcool, nu putea să stea în picioare, era parţial coerent în exprimare, inculpatul a recunoscut angajaţilor centrului că a consumat alcool.

Martorii audiați arată că inculpatul a refuzat să predea alcoolul pe care îl deținea și a refuzat să ii fie verificat bagajul și autoturismul sub aspectul deținerii de alcool”, se arată în documentul consulatat de reporterii alba24.ro.

Însă, a avut un conflict cu angajat al centrului și s-a decis să nu se mai interneze în unitatea medicală. Drept urmare s-a urcat la volan și a început să conducă, chiar dacă se afla într-o stare avansată de ebrietate.

A condus cu peste 15 de kilometri la oră, beat, pe autostradă

Unul dintre angajații centrului a pornit în urmărirea sa și a anunțat prin 112, polițiștii. Bărbatul a intrat pe autostradă și pentru aproape 27 de kilometri a conduse beat, cu o viteză de peste 150 de kilometri la oră, pe timp de zi.

Potrivit magistraților, ”inculpatul a condus autoturismul haotic cu o viteză foarte 160/170 km/h, aproximativ 27 de kilometri, pe autostrada A1, pe un drum intens circulat punând în pericol iminent viața sa si a celorlalți participanți la trafic. doar hazardul făcând să nu existe victime omenești”, au notat magistrații.

Șoferul a fost prins de polițiști după ce a ieșit de pe autostradă și a intrat într-o parcare. A fost reținut de polițiști și dus pentru recoltarea de probe biologice.

Potrivit medicilor avea o îmbibație de 2, 21 g/l alcool pur în sânge la prima probă ( ora 16.52), respectiv de 2,04 g/l alcool pur în sânge la a doua probă (ora 17.52).

Pedeapsa primită pentru conducere sub influența alcoolului

În fața instanței a recunoscut că în ziua respectivă se afla într-un sevraj cauzat de dependența de alcool. Pe baza documentelor medicale magistrații au dedus că ”suferă de o depresie și de o dependență de alcool, motiv pentru care instanța va condamna inculpatul la o pedeapsă cu închisoarea orientată spre limita minimă.

Soluția pentru îndreptarea conduitei inculpatului nu este o condamnare penală cât mai aspră, ci tratarea afecțiunilor medicale, iar pentru înlăturarea pericolului public se impune interzicerea inculpatului să mai conducă autovehicule o anumită perioadă de timp”, au notat judecătorii din Sebeș.

Acesta a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare cu suspendare. Mai mult de atât instanța i-a interzis pe o perioadă de trei ani să mai conducă orice autoturism, fiind un pericol pentru el, dar și pentru restul participanților la trafic.

De asemenea a mai fost obligat la 80 de ore de muncă în folosul comunității. Momentan decizia maigstraților nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

Grupul alcoolicilor anonimi

În lipsa unui centru la nivel național pentru tratarea dependențelor de orice fel (alcool, droguri, jocuri de noroc, pornografie) cei care vor să se trateze pot apela la societatea civilă.

Unul dintre cele mai cunoscute servicii este cel al Alcoolicilor Anonimi. Alcoolicii Anonimi este o comunitate de bărbaţi şi femei care îşi împărtăşesc experienţa, puterea şi speranţa, cu scopul de a-şi rezolva problema comună şi de a-i ajuta şi pe alţii să se însănătoşească de pe urma alcoolismului. Singura cerinţă pentru a deveni membru AA este dorinţa de a înceta băutul.

Cei care vor să apeleze la serviciilor lor (gratuite) o pot face la numărul de telefon: 0770 225522.

De asemenea există și un grup de AA în Alba Iulia.

