DSP Alba: Situația cazurilor de gripă, infecții respiratorii și pneumonii din județ, în prima săptămână din luna octombrie

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a demarat începând cu luna octombrie, conform metodologiei INSP, raportarea privind gripele, pneumoniile și virozele de sezon.

Raportarea este realizată săptămânal, iar pentru săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie au fost înregistrate următoarele cazuri:

două cazuri de gripă, confirmate clinic

3.306 cazuri de infecții acute căi respiratorii superioare, dintre care 15 cazuri internate

394 cazuri de pneumonii, dintre care 50 de cazuri internate

Potrivit reprezentanților DSP Alba, spre comparație, pentru săptămâna similară a anului trecut cifrele au fost:

zero cazuri de gripă

2.945 de cazuri de infecții acute căi respiratorii superioare, dintre care 29 internate

385 de cazuri de pneumonii, dintre care 103 internate.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News