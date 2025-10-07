Connect with us

Eveniment

DSP Alba: Situația cazurilor de gripă, infecții respiratorii și pneumonii din județ, în prima săptămână din luna octombrie

dsp alba directia de sanatate publica

Publicat

acum 58 de secunde

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a demarat începând cu luna octombrie, conform metodologiei INSP, raportarea privind gripele, pneumoniile și virozele de sezon. 

Raportarea este realizată săptămânal, iar pentru săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie au fost înregistrate următoarele cazuri:

  • două cazuri de gripă, confirmate clinic
  • 3.306 cazuri de infecții acute căi respiratorii superioare, dintre care 15 cazuri internate
  • 394 cazuri de pneumonii, dintre care 50 de cazuri internate

Potrivit reprezentanților DSP Alba, spre comparație, pentru săptămâna similară a anului trecut cifrele au fost:

  • zero cazuri de gripă
  • 2.945 de cazuri de infecții acute căi respiratorii superioare, dintre care 29 internate
  • 385 de cazuri de pneumonii, dintre care 103 internate.

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

dsp alba directia de sanatate publica
Evenimentacum 58 de secunde

DSP Alba: Situația cazurilor de gripă, infecții respiratorii și pneumonii din județ, în prima săptămână din luna octombrie
Administrațieacum 21 de minute

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată o stradă din Alba Iulia, aflată în curs de asfaltare, când plouă. De ce sunt nemulțumiți locuitorii
dr. holhos
Evenimentacum 41 de minute

Comunicat: Ochelari, lentile de contact sau operație cu laser? Cele mai potrivite soluții pentru o vedere bună
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 21 de minute

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată o stradă din Alba Iulia, aflată în curs de asfaltare, când plouă. De ce sunt nemulțumiți locuitorii
Administrațieacum 6 zile

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 2 ore

Atenționare ASF: tentative de fraudă în numele unor instituții de pe piața de capital
Economieacum 2 ore

Ce dobândă plătești la un credit pe 30 de ani, în România. Economistul Radu Georgescu: De 4 ori mai mult decât în Bulgaria
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 19 ore

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
zile libere 2025
Evenimentacum 21 de ore

Varianta susținută de PSD în reforma administrației locale: primarii vor putea decide dacă fac concedieri sau reduc salarii
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum O oră

CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Sântana, vineri pe Stadion ”Cetate”. Echipa a înscris 23 de goluri în acest sezon: top marcatori
Evenimentacum 6 ore

FOTO: Alexandru Sibișan, judoka CS Unirea Alba Iulia, locul 1 la Turneul Internațional ”Memorialul Aurel Cîmpeanu”
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 18 ore

Performanță: medicul Teodor Holhoș din Alba, finalist la un concurs de triatlon din Spania. 15 ore de competiție, fără abandon
Actualitateacum 18 ore

Ambasada României în SUA: Actorul american John Malkovich este aproape jumătate român
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți
Actualitateacum 2 zile

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți: Inteligența artificială poate cartografia o cameră cu ajutorul semnalului wireless
rechemare BMW
Evenimentacum o săptămână

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

dsp alba directia de sanatate publica
Evenimentacum 58 de secunde

DSP Alba: Situația cazurilor de gripă, infecții respiratorii și pneumonii din județ, în prima săptămână din luna octombrie
dr. holhos
Evenimentacum 41 de minute

Comunicat: Ochelari, lentile de contact sau operație cu laser? Cele mai potrivite soluții pentru o vedere bună
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 ore

Bani pentru școli de la Ministerul Educației. Ce activități vor putea fi organizate pentru elevi în următoarea perioadă
Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 3 zile

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Mai mult din Educatie