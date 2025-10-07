Eveniment
DSP Alba: Situația cazurilor de gripă, infecții respiratorii și pneumonii din județ, în prima săptămână din luna octombrie
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a demarat începând cu luna octombrie, conform metodologiei INSP, raportarea privind gripele, pneumoniile și virozele de sezon.
Raportarea este realizată săptămânal, iar pentru săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie au fost înregistrate următoarele cazuri:
- două cazuri de gripă, confirmate clinic
- 3.306 cazuri de infecții acute căi respiratorii superioare, dintre care 15 cazuri internate
- 394 cazuri de pneumonii, dintre care 50 de cazuri internate
Potrivit reprezentanților DSP Alba, spre comparație, pentru săptămâna similară a anului trecut cifrele au fost:
- zero cazuri de gripă
- 2.945 de cazuri de infecții acute căi respiratorii superioare, dintre care 29 internate
- 385 de cazuri de pneumonii, dintre care 103 internate.
