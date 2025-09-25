Duminică: Atelier de Artă Poetică la Teatrul Prichindel din Alba Iulia. 11 actori dau viața unor sonete shakespeariene

Finalul Atelierului de poetică teatrală „Ion Caramitru” pe scena Teatrului Prichindel din Alba Iulia va avea loc pe 28 septembrie 2025, la ora 18.30.

Publicul este invitat să ia parte la acest eveniment, unde cei 11 actori participanți își vor prezenta fragmentele lucrate sub îndrumarea mentorilor Marcel Iureș și Marina Constantinescu.

Actori din întreaga țară, deja validați de colaborările cu cei mai importanți regizori, vor aduce în fața spectatorilor sonete shakespeariene și momente de creație născute pe parcursul laboratorului teatral: Oana Predescu, Oana Jindiceanu, Cosmina Olariu, Mălina Lazăr, Laura Gabriela Oana, Mihai Munteniţă, Mihai Niţu, Iustinian Turcu, Dragoș Ioniţă, Iosif Paştina și Iulian Costea.

O demonstrație vie a rostirii poetice, a libertății de expresie. și a curajului artistic. Așa cum spunea Shakespeare, „Lumea-ntreagă e o scenă și toți oamenii-s actori”, iar această seară va confirma puterea cuvântului de a uni emoții și generații.

Finalul atelierului nu înseamnă o încheiere, ci o deschidere. Sau, în cuvintele lui Marcel Iureș, rostite la vernisajul expoziției sale din cadrul proiectului: „Arta nu are o concluzie în timpul vieții noastre”. DEMO-ul de duminică va fi mărturia acestui adevăr – că teatrul rămâne viu și continuă să respire prin cei care îl trăiesc și îl dăruiesc publicului.

Accesul la eveniment este liber, în limita locurilor disponibile.

Atelierul de poetică teatrală „Ion Caramitru” este un proiect UNITER, realizat în parteneriat cu Teatrul de Păpuși „Prichindel” și Consiliul Județean Alba, cu sprijinul Ministerului Culturii.

Sursă foto: Iustin Șurpănelu.

