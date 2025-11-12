După cât timp se șterg punctele de penalizare. Cum poți verifica online istoricul de sancțiuni rutiere

După cât timp se șterg punctele de penalizare. Codul Rutier prevede sancționarea șoferilor care încalcă regulile de circulație pe drumurile publice cu puncte de penalizare.

În funcție de gravitatea faptei, șoferii pot primi 2, 3, 4 sau 6 puncte de penalizare, care vin însoțite și de o amendă contravențională de circulație. Punctele de penalizare se vor șterge sau anula automat după 6 luni de la data constatării contravenției, dacă în acest timp conducătorul auto nu acumulează noi abateri.

După cât timp se șterg punctele de penalizare

Punctele de penalizare se anulează automat după șase luni de la data constatării contravenției, dacă șoferul nu acumulează noi abateri în acest interval. Dacă un conducător auto cumulează 15 puncte de penalizare, dreptul de a conduce îi este suspendat pentru o perioadă de 30 de zile.

Totuși, în situația în care a fost depusă plângere împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției prin care au fost aplicate oricare dintre punctele de penalizare care conduc la realizarea cumulului de 15 puncte, curgerea termenului de anulare se suspendă de drept pentru toate punctele de penalizare care îl alcătuiesc.

Astfel, se suspendă de la data înregistrării acestei plângeri la instanța de judecată până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care instanța a respins plângerea contravențională sau a admis-o în parte, menținând sancțiunea contravențională complementară aplicată, potrivit Ordonanței nr. 1 din 27 ianuarie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Cum poți verifica online istoricul de sancțiuni rutiere

Istoricul de sancţiuni rutiere semnat electronic poate fi obținut online, pe Portalul MAI sau ghiseul.ro. Documentul se eliberează gratuit și în formă electronică.

Potrivit Poliției Române, istoricele astfel eliberate sunt semnate cu semnătură electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice.

Totuși, documentul eliberat este valabil doar în mediu electronic, printarea acestuia conduce automat la pierderea certificării de autenticitate.

Astfel, posesorii permiselor de conducere eliberate de autoritățile din România se vor autentifica utilizând credențialele de acces aferente platformei ghiseul.ro sau își vor crea un cont în HUB, prin introducerea datelor de identificare solicitate, iar ulterior, pentru a li se stabili cu certitudine identitatea, se vor prezenta fizic, o singură dată, la un ghișeu al MAI, care oferă servicii publice.

Cum poți elibera istoricul de sancțiuni rutiere

După validarea contului, pentru eliberarea istoricului de sancțiuni, după accesarea secțiunii „servicii” și selectarea motivului solicitării dintr-o listă – nomenclator disponibilă, se va trimite cererea precompletată cu datele de stare civilă, iar sistemul va genera automat istoricul sancțiunilor, semnat electronic.

Totodată, veți avea posibilitatea vizualizării istoricului în cadrul paginii, fără a fi obligatorie generarea documentului.

În cazul în care doriți eliberarea fizică a documentului, vă puteți prezenta la sediul oricărui serviciu rutier din structura unui inspectorat județean de poliție.

După cât timp se șterg punctele de penalizare. Contravenții prevăzute în Codul Rutier

Conform art. 108 alin. (1) din OUG 195/2002, se aplică 2 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte (exemple):

folosirea incorectă a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul care circulă din sens opus;

folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive de tip „mâini libere”;

nerespectarea obligaţiei de a purta, în timpul circulaţiei pe drumurile publice, centura de siguranţă ori căştile de protecţie omologate, după caz;

depăşirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;

circulaţia pe un sector de drum pe care accesul este interzis;

refuzul înmânării actului de identitate, a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevăzute de lege, la cererea poliţistului rutier, precum şi refuzul de a permite verificarea vehiculului;

3 puncte de penalizare pentru:

depăşirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;

pătrunderea într-o intersecţie atunci când circulaţia în interiorul acesteia este blocată;

oprirea nejustificată sau circulaţia pe banda de urgenţă a autostrăzilor ori oprirea pe partea carosabilă a drumurilor expres sau a drumurilor naţionale europene (E);

4 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:

nerespectarea obligaţiilor care îi revin în cazul vehiculelor rămase în pană sau avariate;

nerespectarea semnificaţiei indicatorului „STOP”;

depăşirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;

circulaţia în timpul nopţii sau ziua, pe timp de ceaţă, ninsoare abundentă sau ploaie torenţială, cu un autovehicul fără lumini sau fără semnalizare corespunzătoare;

6 puncte de penalizare pentru:

refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnică a acestuia;

nerespectarea semnificaţiei semnalelor regulamentare ale agenţilor de cale ferată care dirijează circulaţia la trecerile la nivel cu calea ferată;

depăşirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;

conducerea unui vehicul înmatriculat sau înregistrat care nu are montată una dintre plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;

nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere; Trecere la nivel cu o cale ferată dublă, fără bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferată.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News