Echipa de fotbal a Liceului cu Program Sportiv ”Florin Fleșeriu” din Sebeș s-a calificat într-o competiție, după două victorii

acum 23 de minute

Fotbaliștii echipei de fotbal a Liceului cu Program Sportiv ”Florin Fleșeriu” s-au calificat în faza următoare a competiției Cupa ING U16,  în urma a doua victorii. 

Echipa de fotbal va participa mai departe în cadrul competiției sportive. Fotbaliștii au fost coordonați de profesorii Păcurar Roxana și Popa Daniel.

Lotul echipei care s-a calfiicat în următoarea fază a competiției

  • Avram Darius
  • Vlad Eric
  • Demean Cătălin
  • Hada Lukas
  • Cătană Andrei
  • Fulea Raul
  • Cioară Laurențiu
  • Cibu Andrei
  • Câmpean Dragoș
  • Droj Antonio
  • Țîrlea Sebastian
  • Matei Daniel
  • Spinean Iulian
  • Boitoș Cristian
  • Ivan Adrian
