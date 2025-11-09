Eveniment
Echipa de fotbal a Liceului cu Program Sportiv ”Florin Fleșeriu” din Sebeș s-a calificat într-o competiție, după două victorii
Fotbaliștii echipei de fotbal a Liceului cu Program Sportiv ”Florin Fleșeriu” s-au calificat în faza următoare a competiției Cupa ING U16, în urma a doua victorii.
Echipa de fotbal va participa mai departe în cadrul competiției sportive. Fotbaliștii au fost coordonați de profesorii Păcurar Roxana și Popa Daniel.
Lotul echipei care s-a calfiicat în următoarea fază a competiției
- Avram Darius
- Vlad Eric
- Demean Cătălin
- Hada Lukas
- Cătană Andrei
- Fulea Raul
- Cioară Laurențiu
- Cibu Andrei
- Câmpean Dragoș
- Droj Antonio
- Țîrlea Sebastian
- Matei Daniel
- Spinean Iulian
- Boitoș Cristian
- Ivan Adrian
