VIDEO: 36 de ani de la Revoluție, marcați la Alba Iulia. Alocuțiune și depuneri de coroane, de Ziua Victoriei Revoluției Române

Anul acesta se împlinesc 36 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, eveniment care a schimbat definitiv istoria națională a României. Activități dedicate Zilei Victimelor Comunismului în Romania și Zilei Victoriei Revoluției Române și a Libertății au loc duminică, 21 decembrie, de la ora 12:00, în locații relevante pentru momentul Revoluției din 1989.

Evenimentele au început la ora 12:00, la Troița din Piața I.I.C. Brătianu. Programul a cuprins intonarea Imnului Național al României, o alocuțiune privind semnificația zilei, oficierea serviciului religios și depuneri de coroane și jerbe de flori.

Printre cei prezenți s-a numărat și fostul premier Petre Roman.

Mai apoi, cei prezenți au depus coroane și jerbe de flori la Troița din Piața I.I.C. Brătianu și au păstrat un moment de reculegere.

De la ora 12:45 au fost programate depuneri de coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor Revoluției, aflat la intersecția din b-dul Transilvaniei și b-dul Revoluției 1989.

La evenimentul de la Monumentul Eroilor Revoluției din Alba Iulia a participat și un cetățean care a adus cu el un drapel cu stema comunistă decupată din mijloc. Potrivit acestuia, drapelul a fost folosit la evenimentele din decembrie 1989.

„Este drapelul original, de acum 36 de ani, de aici am plecat, aici am făcut gaura. Îl păstrez acasă, îl răsucesc și îl pun în sufragerie”, a spus cetățeanul.

Activitățile dedicate acestei zile s-au încheiat la Sala Unirii din Cetatea Alba Carolina.

În jurul orei 13:20 a avut loc depunerea drapelului Revoluției în Sala Unirii.

La evenimente au participat reprezentanți ai Instituției Prefectului - Județul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primăriei Municipiului Alba Iulia, membri ai Parlamentului României și Parlamentului European din județul Alba, reprezentanți ai Arhiepiscopiei Ortodoxe Română, Arhiepiscopiei Romano - Catolice, reprezentanți ai cultelor religioase, reprezentanți ai unităților militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia, Direcției Regionale de Informații ”Transilvania Sud” Sibiu, Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Alba, Cercului Militar Alba Iulia, Asociației de Revoluționari ”21 Decembrie 1989” Alba Iulia, Universității ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, asociațiilor de veterani de război și cadre militare în rezervă și în retragere, etc.

„Astăzi, Alba Iulia este unul dintre puținele, din păcate, orașe unde revoluționarii sunt priviți, stimați, admirați și li se recunoaște rolul pe care l-au avut în această schimbare uriașă care a fost Revoluția română. (...) Am văzut ce uriașă simpatie s-a născut, în întreaga lume, pentru Revoluția română. La scurt timp după aceea, Revoluția a fost contestată, am ajuns să vorbim despre lovitură de stat, lucruri cu adevărat ticăloase”, a spus fostul premier Petre Roman.

Revoluția din 1989, în Alba

Revoluţia în judeţul Alba a început la Cugir în 21 decembrie 1989 şi a cuprins Alba Iulia şi localităţile învecinate.

Cugirul a fost al patrulea oraș din România în care au izbucnit manifestări împotriva regimului Ceaușescu. Primele mișcări de stradă de la Cugir au avut loc la ora 9,45 pe 21 decembrie 1989.

La Alba Iulia, Revoluția a început tot în 21 decembrie 1989, la ora 22:14.

