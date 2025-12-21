Connect with us

Eveniment

VIDEO: 36 de ani de la Revoluție, marcați la Alba Iulia. Alocuțiune și depuneri de coroane, de Ziua Victoriei Revoluției Române

Publicat

acum 49 de minute

Anul acesta se împlinesc 36 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, eveniment care a schimbat definitiv istoria națională a României. Activități dedicate Zilei Victimelor Comunismului în Romania și Zilei Victoriei Revoluției Române și a Libertății au loc duminică, 21 decembrie, de la ora 12:00, în locații relevante pentru momentul Revoluției din 1989. 

Evenimentele au început la ora 12:00, la Troița din Piața I.I.C. Brătianu. Programul a cuprins intonarea Imnului Național al României, o alocuțiune privind semnificația zilei, oficierea serviciului religios și depuneri de coroane și jerbe de flori.

YouTube video

VEZI ȘI VIDEO: Cum a început Revoluția la Cugir cel mai supravegheat oraș de Securitate din Alba. Mărturii în premieră despre 21 decembrie

Printre cei prezenți s-a numărat și fostul premier Petre Roman.

Mai apoi, cei prezenți au depus coroane și jerbe de flori la Troița din Piața I.I.C. Brătianu și au păstrat un moment de reculegere.

De la ora 12:45 au fost programate depuneri de coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor Revoluției, aflat la intersecția din b-dul Transilvaniei și b-dul Revoluției 1989.

La evenimentul de la Monumentul Eroilor Revoluției din Alba Iulia a participat și un cetățean care a adus cu el un drapel cu stema comunistă decupată din mijloc. Potrivit acestuia, drapelul a fost folosit la evenimentele din decembrie 1989.

„Este drapelul original, de acum 36 de ani, de aici am plecat, aici am făcut gaura. Îl păstrez acasă, îl răsucesc și îl pun în sufragerie”, a spus cetățeanul.

YouTube video

Activitățile dedicate acestei zile s-au încheiat la Sala Unirii din Cetatea Alba Carolina.

În jurul orei 13:20 a avut loc depunerea drapelului Revoluției în Sala Unirii.

YouTube video

La evenimente au participat reprezentanți ai Instituției Prefectului - Județul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primăriei Municipiului Alba Iulia, membri ai Parlamentului României și Parlamentului European din județul Alba, reprezentanți ai Arhiepiscopiei Ortodoxe Română, Arhiepiscopiei Romano - Catolice, reprezentanți ai cultelor religioase, reprezentanți ai unităților militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia, Direcției Regionale de Informații ”Transilvania Sud” Sibiu, Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Alba, Cercului Militar Alba Iulia, Asociației de Revoluționari ”21 Decembrie 1989” Alba Iulia, Universității ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, asociațiilor de veterani de război și cadre militare în rezervă și în retragere, etc.

Vezi și DOCUMENTAR Alba24: Revoluția din 1989, la Alba. 23 de morți și 111 răniți nu și-au găsit nici astăzi dreptatea

„Astăzi, Alba Iulia este unul dintre puținele, din păcate, orașe unde revoluționarii sunt priviți, stimați, admirați și li se recunoaște rolul pe care l-au avut în această schimbare uriașă care a fost Revoluția română. (...) Am văzut ce uriașă simpatie s-a născut, în întreaga lume, pentru Revoluția română. La scurt timp după aceea, Revoluția a fost contestată, am ajuns să vorbim despre lovitură de stat, lucruri cu adevărat ticăloase”, a spus fostul premier Petre Roman.

YouTube video

Revoluția din 1989, în Alba

Revoluţia în judeţul Alba a început la Cugir în 21 decembrie 1989 şi a cuprins Alba Iulia şi localităţile învecinate.

Cugirul a fost al patrulea oraș din România în care au izbucnit manifestări împotriva regimului Ceaușescu. Primele mișcări de stradă de la Cugir au avut loc la ora 9,45 pe 21 decembrie 1989.

La Alba Iulia, Revoluția a început tot în 21 decembrie 1989, la ora 22:14.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 43 de minute

Program Taxe și impozite Sebeș: când se fac încasări până la finalul anului 2025 și începutul anului 2026
Evenimentacum 49 de minute

VIDEO: 36 de ani de la Revoluție, marcați la Alba Iulia. Alocuțiune și depuneri de coroane, de Ziua Victoriei Revoluției Române
Evenimentacum 2 ore

Bărbat din Săsciori, REȚINUT după ce s-a urcat băut la volan. Unde a fost oprit de polițiști și ce alcoolemie avea
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

eIdentity, noul serviciu MAI de indetificare prin cod QR. E bun inclusiv pentru validarea vârstei pe platformele de social media
Actualitateacum 3 zile

VIDEO: Ședința Colegiului Prefectural și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 18 ore

Zile libere fără ”punte” între Anul Nou și Bobotează. Guvernul scurtează minivacanța bugetarilor de la începutul lui ianuarie 2026
Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 23 de ore

Ce joburi au căutat românii în 2025: cel mai popular loc de muncă în acest an și salariile medii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Comunicat PSD: ”Crăciun ca-n Alba”. Echipe din județ se întrec în prepararea tradițională a porcului. Bucatele, degustate gratuit
Evenimentacum 2 zile

Statul a început plata bonificațiilor de 3% pentru firmele care și-au plătit la timp impozitele. Anunțul făcut de Florin Roman
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Cugiracum o zi

Sâmbătă: Crosul Libertății, la Cugir. Peste 300 de alergători vor lua startul la competiție, din centrul orașului
Evenimentacum 2 zile

FOTO: CSM Unirea a semnat contractul cu noul antrenor, Dragoș Militaru. Cine este acesta și ce legătură a avut cu clubul în trecut
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

iarna vremea craciun si vremea revelion meteo prognoza
Evenimentacum 21 de ore

21 decembrie, solstițiul de iarnă. Începutul iernii astronomice aduce cea mai scurtă zi a anului. Tradiții și credințe populare
Horoscop de weekend decembrie
Evenimentacum o zi

Horoscop de weekend 20-21 decembrie: Moment cosmic de mare putere și transformare, în pragul solstițiului de iarnă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Ford recheamă în service sute de mașini Puma și Transit Courier, produse la Craiova. Probleme la frâne
Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Cum te poate ajuta chat bot-ul DSU, într-o situație de urgență. Am testat un scenariu în care cineva se îneacă cu mâncare
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Medic șpăgar din Alba, condamnat pentru luare de mită: A cerut și primit 500 de euro de la un pacient. Ce pedeapsă a primit
Actualitateacum 3 zile

Excesul de sărbători afectează sănătatea: ce probleme medicale riscă românii în această perioadă. Recomandările specialiștilor
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 2 zile

FOTO: Elevii Colegiului Național "Horea, Cloșca și Crișan" din Alba Iulia, în vizită de studiu la DSVSA Alba
Actualitateacum 3 zile

FOTO: Activitate educativă despre protecția animalelor, desfășurată de polițiști la o școală din Alba Iulia
Mai mult din Educatie