Connect with us

Eveniment

Eclipsă de Lună, echinocțiul de toamnă, conjuncții de planete. Fenomene astronomice spectaculoase în luna septembrie 2025

Luna capsuna

Publicat

acum 19 secunde

Luna septembrie 2025 aduce mai multe fenomene astronomice spectaculoase. Cel mai important va fi eclipsa totală de Lună, eveniment ce va putea fi observat și din România.

În seara de 7 septembrie, Pământul va fi între Lună și Soare. Satelitul natural al Pământului va apărea pe cer cu o culoare roșiatică, neobișnuită. Fenomenul este numit și Luna sângerie.

Eclipsa totală de Lună va dura o oră și 22 de minute. În România, eclipsa va fi vizibilă chiar de la lăsarea întunericului. Luna va răsări deja în eclipsă parțială, în jurul orei 19:45. Faza maximă va avea loc la ora 21:11, potrivit astrobarlad.com

Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie

Fenomenul începe cu intrarea Lunii în penumbră, la ora 18.28, când astrul va fi sub orizont. Cea mai spectaculoasă parte, totalitatea eclipsei, este când Lina se află umba Pământului și va avea culoare roșiatică.

Totalitatea începe la 20.30 și se termină la ora 21.52, potrivit astro-urseanu.ro.

Eclipsa se produce când fază de Lună plină. Pe parcursul nopții, planeta Saturn se va afla în stânga Lunii.

În 10 septembrie, Luna se va afla la perigeu (cel mai aproape de Pământ – 364.781 km).

Următoarea eclipsă de lună vizibilă în România va din în 28 august 2026.

Alte fenomene astronomice din septembrie 2025

În noaptea de 12 spre 13 septembrie 2025, Luna va tranzita roiul deschis de stele Pleiadele. Evenimentul mai poartă numele de ocultație. Se recomandă observarea fenomenului cu ajutorul unui binoclu, potrivit Observatorului din Bârlad.

În 19 septembrie, Luna se va afla în conjuncție cu planeta Venus pe cerul de dimineață (ora 6.00).

În 21 septembrie 2025 se va produce o eclipsă parțială de Soare, însă fenomenul nu va fi vizibil din România, ci doar din emisfera sudică: Noua Zeelandă și Oceanul Pacific.

În 22 septembrie este echinocțiul de toamnă. În momentul echinocțiului, Soarele răsare și apune exact în punctele cardinale est și vest, iar durata zilei este egală cu cea a nopții, indiferent de latitudine.

După echinocţiul de toamnă, ziua (perioada de timp iluminată de Soare într-un ciclu de 24 de ore) devine tot mai mică, iar noaptea tot mai mare până la solstiţiul de iarnă, din 21 decembrie.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Luna capsuna
Evenimentacum 19 secunde

Eclipsă de Lună, echinocțiul de toamnă, conjuncții de planete. Fenomene astronomice spectaculoase în luna septembrie 2025
Evenimentacum 30 de minute

Modificări la vizele pentru SUA: Se reiau interviurile pentru mai multe categorii și se introduce o ”taxă de integritate”
Economieacum O oră

România, pe locul patru în top țări europene cu cele mai ieftine locuințe. Unde sunt cele mai scumpe chirii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 22 de ore

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

birou-gol-zile-libere-e1519215884228
Administrațieacum 3 ore

Primăriile din Alba care scapă de concedieri. Pe cine ocolește valul reducerilor de personal anunțat de Guvernul Bolojan
Administrațieacum 5 ore

Câți bugetari din Alba trebuie concediați. Sunt vizate posturi ocupate din 49 de primării din județ
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

România, pe locul patru în top țări europene cu cele mai ieftine locuințe. Unde sunt cele mai scumpe chirii
Economieacum 2 ore

Carduri de energie 2025: când vor fi distribuite voucherele. Ce spune ministrul Energiei despre creșterea facturilor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 7 ore

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Evenimentacum 22 de ore

LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

plinko jocuri reguli joc
Sportacum 4 ore

Cum se joacă Plinko? Reguli și strategii (P)
Evenimentacum 24 de ore

Roxana Bocăniciu, tânăra din Alba care a reprezentat România la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă, desfășurat în Norvegia
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Luna capsuna
Evenimentacum 19 secunde

Eclipsă de Lună, echinocțiul de toamnă, conjuncții de planete. Fenomene astronomice spectaculoase în luna septembrie 2025
Evenimentacum 8 ore

Vremea în luna septembrie 2025: zile calde, dar și perioade cu ploi sau furtuni. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 3 zile

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum 5 zile

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 zile

Apel urgent la donare de sânge, în Alba: Stocuri insuficiente pentru grupele O pozitiv, O negativ și AB pozitiv
Evenimentacum 4 zile

Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Un pacient de 58 de ani, în stare gravă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 ore

Sindicatele propun boicotarea activităților didactice în școli: profesorii să prezinte titlurile lecțiilor, dar să nu le predea
Educațieacum 19 ore

Începe evaluarea externă a școlilor de către ARACIP. Procedura pentru anul școlar 2025-2026
Mai mult din Educatie