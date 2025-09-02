Eclipsă de Lună, echinocțiul de toamnă, conjuncții de planete. Fenomene astronomice spectaculoase în luna septembrie 2025

Luna septembrie 2025 aduce mai multe fenomene astronomice spectaculoase. Cel mai important va fi eclipsa totală de Lună, eveniment ce va putea fi observat și din România.

În seara de 7 septembrie, Pământul va fi între Lună și Soare. Satelitul natural al Pământului va apărea pe cer cu o culoare roșiatică, neobișnuită. Fenomenul este numit și Luna sângerie.

Eclipsa totală de Lună va dura o oră și 22 de minute. În România, eclipsa va fi vizibilă chiar de la lăsarea întunericului. Luna va răsări deja în eclipsă parțială, în jurul orei 19:45. Faza maximă va avea loc la ora 21:11, potrivit astrobarlad.com

Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie

Fenomenul începe cu intrarea Lunii în penumbră, la ora 18.28, când astrul va fi sub orizont. Cea mai spectaculoasă parte, totalitatea eclipsei, este când Lina se află umba Pământului și va avea culoare roșiatică.

Totalitatea începe la 20.30 și se termină la ora 21.52, potrivit astro-urseanu.ro.

Eclipsa se produce când fază de Lună plină. Pe parcursul nopții, planeta Saturn se va afla în stânga Lunii.

În 10 septembrie, Luna se va afla la perigeu (cel mai aproape de Pământ – 364.781 km).

Următoarea eclipsă de lună vizibilă în România va din în 28 august 2026.

Alte fenomene astronomice din septembrie 2025

În noaptea de 12 spre 13 septembrie 2025, Luna va tranzita roiul deschis de stele Pleiadele. Evenimentul mai poartă numele de ocultație. Se recomandă observarea fenomenului cu ajutorul unui binoclu, potrivit Observatorului din Bârlad.

În 19 septembrie, Luna se va afla în conjuncție cu planeta Venus pe cerul de dimineață (ora 6.00).

În 21 septembrie 2025 se va produce o eclipsă parțială de Soare, însă fenomenul nu va fi vizibil din România, ci doar din emisfera sudică: Noua Zeelandă și Oceanul Pacific.

În 22 septembrie este echinocțiul de toamnă. În momentul echinocțiului, Soarele răsare și apune exact în punctele cardinale est și vest, iar durata zilei este egală cu cea a nopții, indiferent de latitudine.

După echinocţiul de toamnă, ziua (perioada de timp iluminată de Soare într-un ciclu de 24 de ore) devine tot mai mică, iar noaptea tot mai mare până la solstiţiul de iarnă, din 21 decembrie.

