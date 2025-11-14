Connect with us

Economia României a scăzut cu 0,2% în trimestrul al treilea

Publicat

acum 8 minute

Produsul intern brut a scăzut cu 0,2% în termeni reali în trimestrul III al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent, după un avans de 1% în T2 față de T1, potrivit estimărilor semnal publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Față de același trimestru din anul 2024, Produsul intern brut a înregistrat o creștere de 1,6%, pe seria brută, și de 1,4% pe seria ajustată sezonier, potrivit Agerpres.

În perioada ianuarie-septembrie 2025, economia a crescut cu 0,8% comparativ cu perioada similară a anului trecut, pe seria brută, și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier.

”Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul III 2025 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiți față de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul II 2025, publicată în comunicatul de presă nr. 259 din 10 noiembrie 2025, astfel:

  • rezultatele trimestrului I 2024, comparativ cu trimestrul IV 2023, nu au fost revizuite (100,0%);
  • rezultatele trimestrului II 2024, comparativ cu trimestrul I 2024, nu au fost revizuite (99,6);
  • rezultatele trimestrului III 2024, comparativ cu trimestrul II 2024, au fost revizuite de la 100,4% la 100,6%;
  • rezultatele trimestrului IV 2024, comparativ cu trimestrul III 2024, au fost revizuite de la 100,6% la 100,5% ;
  • rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 100,0% la 100,1;
  • rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,2% la 101,0%.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană’, precizează INS.

Fondul Monetar Internațional previzionează că economia României va crește, în 2025, cu 1%, iar în 2026 cu 1,4%, estimări în scădere comparativ cu cele din primăvară, de 1,6% și, respectiv 2,8%.

De asemenea, cele mai recente analize economice pentru Europa și Asia Centrală publicate de Banca Mondială arată că economia românească va înregistra un avans de doar 0,4% în acest an și unul de 1,3% anul viitor.

La București, ultimele estimări ale Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză indică o creștere a PIB de 0,6% în acest an și de 1,2% în 2026.

