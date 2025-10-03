Elena Maria Toma, canotoarea din Abrud și-a sărbătorit recent majoratul. Mesaj de felicitare din partea Cupru Min Abrud

Elena Maria Toma, canotoarea din Abrud și-a sărbătorit recent majoratul. Pe această cale compania Cupru Min Abrud i-a transmis acesteia un mesaj de felicitare.

”Canotoarea campioană din Abrud și-a sărbătorit ieri (n.r. marți 30 septembrie) majoratul, la o lună după ce a mai câștigat o medalie de aur la Campionatele Balcanice de canotaj. Elena Maria Toma a obținut locul 1 cu echipajul de 8+1 (F) și un loc 4 la proba de 4 vâsle (F), la competiția din Ioannina-Grecia.

Elena și-a aniversat cu întârziere cei 18 ani (împliniți în 1 mai) ca urmare a programului încărcat dar și fiindcă și-a dorit să fie prezenți cât mai mulți dintre colegii ei, aflați în vacanța de vară.

Pentru Elena Maria Toma urmează trecerea la o etapă superioară: transferul de la clubul de juniori din Orșova la clubul de tineret din Năvodari. „Practic, la Năvodari încep de la zero. Antrenorii nu se uită la performanțele din juniorat. Contează doar cum te prezinți la noul club”, ne-a precizat Elena.

Marea familie Cupru Min îi urează la mulți ani cu sănătate, noroc bun și cât mai multe succese în noua etapă din cariera ei sportivă!”, au transmis reprezentanții Cupru Min Abrud.

