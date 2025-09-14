Connect with us

Eurostat: România, pe locul doi cu cea mai mică speranță de viață din Uniunea Europeană. Situația din alte țări

România avea în 2024 a doua cea mai mică speranță de viață din Uniunea Europeană, de 76,6 ani. Mdia la nivelul Uniunii Europene este de 81,7 ani, în creștere cu 0,3 ani comparativ cu 2023, arată datele preliminare publicate de Eurostat.

În 15 state membre speranța de viață este mai mare decât media UE, pe primele locuri fiind Italia și Suedia (ambele cu 84,1 ani), urmate de Spania (84 de ani).

La polul opus, cea mai mică speranță de viață din UE a fost înregistrată în Bulgaria (75,9 ani) și România (76,6 ani), scrie Agerpres.

VEZI ȘI România rămâne țara cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, deși a scăzut semnificativ în primul trimestru

Totuși, comparativ cu situația de dinainte de pandemie, anul 2019, în 24 din cele 26 de state UE pentru care sunt disponibile date preliminare, speranța de viață a fost mai mare în 2024.

Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Lituania (1,1 ani) și Cehia, Letonia și România (un an în fiecare).

Țările de Jos au fost singurul stat membru în care speranța de viață a scăzut în 2024 comparativ cu 2019, cu 0,2 ani, în timp ce în Spania a rămas stabilă și a crescut foarte puțin, 0,1 ani, în Franța.

