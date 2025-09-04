Evaluare Națională 2026, clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Când vor fi organizate testările pentru elevi. Propunerea de calendar

Evaluare Națională 2026, clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Calendarul testărilor pentru elevi a fost pus în dezbatere publică. Acestea se vor desfășura în luna mai anul viitor.

Calendar Evaluarea Națională 2026 clasa a II-a – proiect

12 mai 2026: Limbă și comunicare – Scris – Limba română

12 mai 2026: Limbă și comunicare – Scris – Limba maternă

13 mai 2026: Limbă și comunicare – Citit – Limba română

13 mai 2026: Limbă și comunicare – Citit – Limba maternă

14 mai 2026: Matematică și Explorarea mediului

15 mai 2026: Limbă și comunicare – Scris – Citit – Limba română pentru minorităţile naționale

Calendar Evaluarea Națională 2026 clasa a IV-a – proiect

19 mai 2026: Limbă și comunicare – Limba română/ Limba română pentru minoritățile naționale

20 mai 2026: Matematică și Științe ale naturii

21 mai 2026: Limbă și comunicare – Limba maternă

Calendar Evaluarea Națională 2026 clasa a VI-a – proiect

26 mai 2026: Limbă şi comunicare – Limba română/ Limba română pentru minoritățile naționale

27 mai 2026: Matematică şi Ştiinţe

28 mai 2026: Limbă și comunicare – Limba maternă

Cum vor fi organizate testările

Testele pentru EN-II-IV-VI se elaborează de către CNCE, ţinând seama de următoarele cerinţe:

să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu

să aibă un nivel mediu de dificultate

să vizeze și aspecte concrete – cunoștințe, deprinderi, atitudini, valori – aplicabile, conectate la viața de zi cu zi a elevilor

Testele pentru EN-II-IV-VI au un format de tip „broșură de test”.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este după cum urmează:

câte 45 de minute pentru fiecare test administrat la EN II

câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV

câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI

Testările vor fi în sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi în timpul rezolvării testelor.

Lucrările se evaluează în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate.

Cum sunt analizate rezultatele

Rezultatele individuale obţinute la EN-II-IV-VI nu se afişează/nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului / părintelui / reprezentantului legal al elevului, punctajele obținute se pot echivala în calificative / note și pot fi trecute în catalog.

Rezultatele sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin:

elaborarea planurilor individualizate de învăţare

informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

Rezultatele individuale la EN-II-IV-VI cuprinse în fişele de evaluare, sunt supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic, respectiv profesorii de biologie, fizică și matematica pentru EN VI- proba Matematică și Științe şi de către colectivul de catedră din fiecare unitate şcolară. În urma acestei analize, cadrul didactic elaborează planul individualizat de învăţare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informaţii diagnostice şi prognostice în vederea orientării şi optimizării învăţării.

