Evaluare Națională 2026, clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Când vor fi organizate testările pentru elevi. Propunerea de calendar
Evaluare Națională 2026, clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Calendarul testărilor pentru elevi a fost pus în dezbatere publică. Acestea se vor desfășura în luna mai anul viitor.
Calendar Evaluarea Națională 2026 clasa a II-a – proiect
12 mai 2026: Limbă și comunicare – Scris – Limba română
12 mai 2026: Limbă și comunicare – Scris – Limba maternă
13 mai 2026: Limbă și comunicare – Citit – Limba română
13 mai 2026: Limbă și comunicare – Citit – Limba maternă
14 mai 2026: Matematică și Explorarea mediului
15 mai 2026: Limbă și comunicare – Scris – Citit – Limba română pentru minorităţile naționale
Calendar Evaluarea Națională 2026 clasa a IV-a – proiect
19 mai 2026: Limbă și comunicare – Limba română/ Limba română pentru minoritățile naționale
20 mai 2026: Matematică și Științe ale naturii
21 mai 2026: Limbă și comunicare – Limba maternă
Calendar Evaluarea Națională 2026 clasa a VI-a – proiect
26 mai 2026: Limbă şi comunicare – Limba română/ Limba română pentru minoritățile naționale
27 mai 2026: Matematică şi Ştiinţe
28 mai 2026: Limbă și comunicare – Limba maternă
Cum vor fi organizate testările
Testele pentru EN-II-IV-VI se elaborează de către CNCE, ţinând seama de următoarele cerinţe:
- să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu
- să aibă un nivel mediu de dificultate
- să vizeze și aspecte concrete – cunoștințe, deprinderi, atitudini, valori – aplicabile, conectate la viața de zi cu zi a elevilor
Testele pentru EN-II-IV-VI au un format de tip „broșură de test”.
Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este după cum urmează:
- câte 45 de minute pentru fiecare test administrat la EN II
- câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV
- câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI
Testările vor fi în sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi în timpul rezolvării testelor.
Lucrările se evaluează în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate.
Cum sunt analizate rezultatele
Rezultatele individuale obţinute la EN-II-IV-VI nu se afişează/nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului / părintelui / reprezentantului legal al elevului, punctajele obținute se pot echivala în calificative / note și pot fi trecute în catalog.
Rezultatele sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin:
- elaborarea planurilor individualizate de învăţare
- informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.
Rezultatele individuale la EN-II-IV-VI cuprinse în fişele de evaluare, sunt supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic, respectiv profesorii de biologie, fizică și matematica pentru EN VI- proba Matematică și Științe şi de către colectivul de catedră din fiecare unitate şcolară. În urma acestei analize, cadrul didactic elaborează planul individualizat de învăţare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informaţii diagnostice şi prognostice în vederea orientării şi optimizării învăţării.
