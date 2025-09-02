Connect with us

Aiud

Eveniment dedicat mașinilor modificate la Aiud: Cars Transilvania Aiud Showdown 2025

Publicat

acum 3 ore

Un eveniment dedicat mașinilor va avea loc sâmbătă, 27 septembrie 2025, de la ora 13:00, în centrul orașului Aiud.

Este vorba despre Cars Transilvania: Aiud Showdown, unde sunt așteptați zeci de participanți și sute de vizitatori.

Publicul se va bucura de o expoziție impresionantă de mașini modificate, sportive, dar și de concursuri, premii și momente speciale dedicate pasionaților auto.

De asemenea, atmosfera va fi completată de muzică, băuturi și multe surprize pentru participanți și spectatori.

Cars Transilvania nu este doar o simplă întâlnire auto, ci o experiență care aduce împreună comunitatea. Totodată, la edițiile anterioare ale evenimentului au participat peste 100 de mașini.

sursă foto: Arhiva personală a organizatorilor.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Blajacum 1 minut

”Menajeră” din Cetatea de Baltă, reținută de polițiști. Este acuzată că ”a făcut curățenie” în casa unui vârstnic
Administrațieacum 40 de minute

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Economieacum O oră

Locuri de muncă în Alba: 543 posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 16 ore

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 40 de minute

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Administrațieacum 15 ore

Primăria Alba Iulia caută firmă pentru servicii de întreținere a semafoarelor și camerelor de trafic rutier. Licitație reluată
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Locuri de muncă în Alba: 543 posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Economieacum 15 ore

GHID pentru plata CASS din 1 septembrie 2025: cum se face înregistrarea și plata voluntară a contribuției la sănătate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 40 de minute

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Evenimentacum 16 ore

LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 18 ore

Roxana Bocăniciu, tânăra din Alba care a reprezentat România la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă, desfășurat în Norvegia
CSM Oradea scrie istorie: calificare în BL8 la polo
Sportacum 18 ore

Performanță istorică: Echipa de polo pe apă CSM Oradea ajunge în BL8 (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

Vremea în luna septembrie 2025: zile calde, dar și perioade cu ploi sau furtuni. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată
Evenimentacum 20 de ore

Inspire Cinema Alba Iulia se închide de la 1 septembrie, temporar: Alba nu mai are nici o sală de proiecție. Care este motivul
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 3 zile

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum 5 zile

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 zile

Apel urgent la donare de sânge, în Alba: Stocuri insuficiente pentru grupele O pozitiv, O negativ și AB pozitiv
Evenimentacum 4 zile

Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Un pacient de 58 de ani, în stare gravă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 14 ore

Începe evaluarea externă a școlilor de către ARACIP. Procedura pentru anul școlar 2025-2026
Ziua Mondială a Educației
Actualitateacum 19 ore

Ministerul Educației ia în calcul diferențierea la plata cu ora pentru profesori, între urban și rural, din 2026
Mai mult din Educatie