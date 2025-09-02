Eveniment dedicat mașinilor modificate la Aiud: Cars Transilvania Aiud Showdown 2025

Un eveniment dedicat mașinilor va avea loc sâmbătă, 27 septembrie 2025, de la ora 13:00, în centrul orașului Aiud.

Este vorba despre Cars Transilvania: Aiud Showdown, unde sunt așteptați zeci de participanți și sute de vizitatori.

Publicul se va bucura de o expoziție impresionantă de mașini modificate, sportive, dar și de concursuri, premii și momente speciale dedicate pasionaților auto.

De asemenea, atmosfera va fi completată de muzică, băuturi și multe surprize pentru participanți și spectatori.

Cars Transilvania nu este doar o simplă întâlnire auto, ci o experiență care aduce împreună comunitatea. Totodată, la edițiile anterioare ale evenimentului au participat peste 100 de mașini.

sursă foto: Arhiva personală a organizatorilor.

