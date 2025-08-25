Connect with us

Evenimente dedicate copiilor, la Festivalul „Armonii în Sebeș”: Activități creative, momente artistice și parc de distracții

acum O oră

La finalul de săptămână 22-24 august, cetățenii din Sebeș i-au cunoscut pe cei mai buni cicloaventurieri din oraș, peste 100 de copii participând la competiția pe două roți care tinde să devină o tradiție la Sebeș.

Programul Festivalului „Armonii în Sebeș” este în plină desfășurare, toți copiii fiind invitați să se bucure de soare și de activitățile care le sunt dedicate.

Evenimente dedicate copiilor, la Festivalul „Armonii în Sebeș”:

  • Marți, 26 august 2025
    • Ora 11:00, Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm: „Cărăbușul de aramă” – lecturi, muzică și teatru pentru copii. Participă: trupele de teatru Pied Piper și Gepetto – coord. Lavinia Kamla, Alexandra Pamfilie
  • Miercuri, 27 august 2025
    • Copiii în armonia orașului
    • Ora 10:00, Școala din Răhău – activități creative pentru copii
    • Ora 11:00, Locul de joacă din Petrești – activități creative pentru copii
    • Ora 17:00, Curtea Școlii „M. Kogălniceanu” – activități creative pentru copii
    • Ora 18:00, Foișorul din Parcul Tineretului – activități creative pentru copii
    • Cu participarea trupelor de teatru pentru copii Gepetto și Pied Piper
    • Ora 18:30, Aula Primăriei Municipiului Sebeș – Festivitatea de premiere a șefilor de promoție și a elevilor care au obținut rezultate remarcabile la examenele de evaluare națională și bacalaureat
    • Ora 19:30, Parcul Tineretului – momente artistice cu Școala de muzică „DoReMi”, Cavalerii de Mühlbach, Trupa de Dansuri Săsești Sebeș, Fanfara din Petrești
    • Ora 20:30, Parcul Tineretului – proiecție cinematografică pentru copii: „BUFFALO KIDS” (2024, animație)

În weekend-ul 29 – 31 august 2025, la baza sportivă „Pielarul” are loc Cupa Sebeșului la fotbal juniori, ediția I (juniori under 9 și under 11): 29 august – 30 august între orele 10.00 – 19.00; iar duminică, 31 august, între orele 10:00 – 14:00.

În weekend-ul 29 – 31 august 2025, între orele 16:00 – 24:00, în Parcul Arini va fi amenajat un parc de distracții.

