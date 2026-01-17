Connect with us

VIDEO: Care este starea bărbatului rănit în explozia produsă într-un apartament din Alba Iulia

acum 2 ore

Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost rănit grav în urma unei explozii produse sâmbătă dimineața, într-un bloc din Alba Iulia. Acesta ar fi intrat într-un apartament situat la etajul 3 al imobilului și ar fi aprins un bec, după care s-a produs o deflagrație.

În urma exploziei, bărbtul a suferit arsuri pe 50% din suprafața corpului și i-au fost afectate căile respiratorii.

Vezi și FOTO: Primele imagini din interior, după explozia produsă într-un bloc din Alba Iulia. Geamuri sparte, uși rupte, mobilier distrus

„S-a luat legătura Centrul Operativ pentru Situații de Urgență București și cu ministrul Rogobete (n.r. ministrul Sănătății) pentru a găsi un loc în centrele de arși din România. La ora 08:40 am fost anunțați că nu sunt locuri în România și ne-au rugat să temporizăm cazul la Spitalul Județean de Urgență Alba. (...)

Se vor căuta soluții, dar de la București am fost anunțați că în 24-48 de ore se vor face formele de transfer, dacă se vor găsi locuri. Pacientul nu este asigurat”, a spus dr. Constantin Cânța de la UPU Alba Iulia.

Ce spun reprezentanții Spitalului din Alba Iulia

Potrivit reprezentanților Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia, sâmbătă dimineața, în jurul orei 07:15 minute, în Unitatea Primiri Urgențe Alba Iulia au fost aduse de către SMURD TIM și EPA Alba două victime ale unei explozii produsă în municipiul Alba Iulia.

Un pacient în vârstă de 35 ani de sex masculin prezintă arsuri gradul I şi II pe aproximativ 50% din suprafața corpului (arsuri și de cale aeriană superioară).

Pacientul a fost intubat şi ventilat mecanic, fiind internat în prezent pe secția Chirurgie - ATI.

A doua victimă, de sex feminin, în vârstă de 24 ani, a prezentat plăgi tăiate la nivelul membrului inferior drept. Pacienta nu a necesitat internare şi a părăsit UPU Alba Iulia cu recomandări medicale.

Potrivit reprezentanților Ministerului Sănătății, după echilibrarea hemodinamică a bărbatului și după consultul de specialitate se va solicita transfer în străinătate.

Citește și UPDATE FOTO-VIDEO: EXPLOZIE produsă într-un apartament din Alba Iulia. Două persoane au fost rănite. Locatarii din bloc, evacuați

În urma incidentului, 22 de persoane au fost evacuate din imobil. Acestea nu necesită asistență medicală.

  1. pilu

    sâmbătă, 17.01.2026 at 12:04

    O fi avut omul instalat senzor de gaz în casă ?

