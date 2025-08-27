Actualitate
Expoziție de artă chineză la Sala Unirii din Alba Iulia: ”Ritmul Orientului”
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia prezintă miercuri, 27 august, expoziția de artă chineză ”Ritmul Orientului”.
Vernisajul va fi de la ora 17.00, în aripa de nord a Sălii Unirii.
Expoziția reunește lucrările a patru artiști din Ningxia, China: Wang Xinwu, Yang Sheng, Bian Jing și Shan Ruiqi.
Vizitatorii vor putea afla detalii despre cultura și tradițiile orientale.
Curatorul expoziției este Anca Sas, iar în deschiderea evenimentului va prezenta Dr. Gabriel Rustoiu, director general al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia și Ioan Hădărig, director artistic al Fundației „Inter-Art” Aiud.
Expoziția poate fi vizitată în perioada 27 august – 3 septembrie 2025.
Organizatorii sunt Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Fundația „Inter-Art” Aiud și Consiliul Județean Alba
