Connect with us

Actualitate

Expoziție de artă chineză la Sala Unirii din Alba Iulia: ”Ritmul Orientului”

Publicat

acum 4 secunde

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia prezintă miercuri, 27 august, expoziția de artă chineză ”Ritmul Orientului”.

Vernisajul va fi de la ora 17.00, în aripa de nord a Sălii Unirii.

Expoziția reunește lucrările a patru artiști din Ningxia, China: Wang Xinwu, Yang Sheng, Bian Jing și Shan Ruiqi.

Vizitatorii vor putea afla detalii despre cultura și tradițiile orientale.

Curatorul expoziției este Anca Sas, iar în deschiderea evenimentului va prezenta Dr. Gabriel Rustoiu, director general al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia și Ioan Hădărig, director artistic al Fundației „Inter-Art” Aiud.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 27 august – 3 septembrie 2025.

Organizatorii sunt Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Fundația „Inter-Art” Aiud și Consiliul Județean Alba

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 4 secunde

Expoziție de artă chineză la Sala Unirii din Alba Iulia: ”Ritmul Orientului”
Evenimentacum 60 de minute

27 august: Sfânta Monica, mama Sfântului Augustin. Modelul mamei care nu își abandonează copiii, oricât de rătăciți ar fi
Educațieacum 10 ore

Câte clădiri de școli și grădinițe din Alba nu sunt autorizate sanitar, la începutul anului școlar 2025-2026
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
zile libere 2025
Administrațieacum 2 zile

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. Calendarul concursurilor din august-septembrie 2025 și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

anunt public bosch
Actualitateacum 21 de ore

Bosch Automotive SRL – Anunț public pentru extindere fabrica de producție
Economieacum 21 de ore

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Evenimentacum 18 ore

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Economieacum 21 de ore

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița
Actualitateacum 3 zile

VIDEO: Rareș Cojoc și Andreea Matei, campioni la German Open Championships, cel mai mare concurs de dans sportiv din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 10 ore

Garda Apulum a reprezentat Alba Iulia la un festival internațional din Slovenia, în cadrul proiectului RomansWineDanube
Evenimentacum 14 ore

Planeta Marte va fi vizibilă marți seară. Cum poate fi observată și de ce ar fi bine să ai un binoclu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 15 ore

Medicii din spitale, obligați să acorde consultații și în policlinici. Ce amenzi riscă cei care nu consultă pacienți în ambulator
Evenimentacum 2 zile

Medicii din spitalele publice, obligați să aibă prioritar contractul cu CNAS în sistemul de stat. Ce spune ministrul Sănătății
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 10 ore

Câte clădiri de școli și grădinițe din Alba nu sunt autorizate sanitar, la începutul anului școlar 2025-2026
Educațieacum 16 ore

Absolvenți de 10 ai Colegiului Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, admiși la instituții prestigioase de învățământ superior
Mai mult din Educatie