Expoziție la Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei: „Destine paralele: Alba Iulia și Sebeșul în Evul Mediu”

Publicat

acum O oră

Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei prezintă miercuri, 17 septembrie, expoziția temporară „Destine paralele: Alba Iulia și Sebeșul în Evul Mediu”.

Vernisajul va fi la ora 14:00, iar accesul este liber.

Este vorba despre expoziția care prezintă două orașe apropiate, dar cu două destine diferite:

  • Alba Iulia: reședința episcopilor Transilvaniei;
  • Sebeș: un oraș săsesc puternic, aflat la apogeu în secolul al XIV-lea.

Potrivit organizatorilor, prin intermediul unor obiecte diverse: cărți, documente, unelte, vase, arme, fotografii istorice și contemporane, vizitatorii vor putea descoperi evoluția celor două așezări.

Aceștia vor descoperi și viața cotidiană a celor care au locuit în ele, moștenirea culturală pe care ne-au lăsat-o, dar și felul în care s-au raportat la amenințarea otomană.

Așadar, expoziția „Destine paralele: Alba Iulia și Sebeșul în Evul Mediu” prezintă obiecte valoroase din patrimoniul unor instituții de prestigiu:

  • Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia,
  • Arhivele Naționale ale României,
  • Centrul de Dialog și Cultură „Friedrich Teutsch” al Bisericii Evanghelice C.A. din România,
  • Biblioteca Academiei Române – filiala Cluj-Napoca,
  • Muzeul Național al Unirii și Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei.

Cu sprijinul științific de la Centrul Trans.Script (Universitatea „Babeș-Bolyai”), Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române și din proiectul ReStory.

De asemenea, expoziția poate fi vizitată în perioada 17 septembrie – 29 noiembrie 2025.

