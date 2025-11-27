Extragere LOTO joi 27 noiembrie 2025: Peste 7,87 milioane de euro la Joker. Ce reporturi sunt pe fiecare categorie

Extragere LOTO joi 27 noiembrie: au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 23 noiembrie, Loteria Română a acordat 31.935 de câștiguri în valoare totală de peste 2,78 milioane de lei.

Peste 7,87 milioane de euro sunt puse în joc la Joker. Ce reporturi sunt pe fiecare categorie:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,65 milioane de lei (peste 521.700 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,03 milioane de lei (peste 793.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 40,10 milioane de lei (peste 7,87 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 425.600 de lei (peste 83.600 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 258.700 de lei (peste 50.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 609.500 de lei (peste 119.700 de euro). La Super

Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 83.200 de lei.

