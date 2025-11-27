Connect with us

Eveniment

Extragere LOTO joi 27 noiembrie 2025: Peste 7,87 milioane de euro la Joker. Ce reporturi sunt pe fiecare categorie

Numerele extrase la LOTO

Publicat

acum 35 de secunde

Extragere LOTO joi 27 noiembrie: au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 23 noiembrie, Loteria Română a acordat 31.935 de câștiguri în valoare totală de peste 2,78 milioane de lei.

Peste 7,87 milioane de euro sunt puse în joc la Joker. Ce reporturi sunt pe fiecare categorie:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,65 milioane de lei (peste 521.700 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,03 milioane de lei (peste 793.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 40,10 milioane de lei (peste 7,87 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 425.600 de lei (peste 83.600 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 258.700 de lei (peste 50.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 609.500 de lei (peste 119.700 de euro). La Super

Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 83.200 de lei.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 35 de secunde

Extragere LOTO joi 27 noiembrie 2025: Peste 7,87 milioane de euro la Joker. Ce reporturi sunt pe fiecare categorie
vremea in alba in weekend
Evenimentacum 21 de minute

Atenționare meteo: patru zile cu ploi abundente. Ninsori și vânt puternic la munte. Cod Galben în 7 județe din țară
Administrațieacum 36 de minute

FOTO: Sediile a două grădinițe din Alba Iulia au fost modernizate pentru eficiență energetică. Lucrări de peste 11,7 milioane lei
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 36 de minute

FOTO: Sediile a două grădinițe din Alba Iulia au fost modernizate pentru eficiență energetică. Lucrări de peste 11,7 milioane lei
Actualitateacum 4 ore

1 Decembrie 2025, Ziua Națională la Alba Iulia: Programul zilei de 27 noiembrie
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 2 ore

Legea prosumatorilor va fi dezbătută la CCR, după sesizarea de neconstituționalitate a președintelui Dan
Economieacum 24 de ore

Hervis iese de pe piața din România. Magazinele din țară, vândute. Cine preia unitățile de vânzare a echipamentelor sportive
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Mamele abuzate vor putea călători în străinătate cu copiii, fără acordul agresorului. Legea a fost deblocată în Parlament
Evenimentacum 2 zile

Simion și Georgescu vin la Alba Iulia de 1 Decembrie. Vor fi prezenți în două părți diferite ale orașului, la aceeași oră
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Festivitatea de premiere la Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Alergătorii care au urcat pe podium
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 35 de secunde

Extragere LOTO joi 27 noiembrie 2025: Peste 7,87 milioane de euro la Joker. Ce reporturi sunt pe fiecare categorie
Evenimentacum 2 zile

Brândușa Brumbea, solista de heavy metal din Alba Iulia, a lansat un nou clip alături de formația FITTONIA: Ce mesaj are piesa
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Abrudacum 2 zile

Copiii sunt tot mai dependenți de ecrane, dar adevărata problemă începe în familie. Psihologii explică riscurile reale
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 3 zile

Atenționare a Poliției Române: pericole de înșelăciune prin clipuri false. Cum pot fi recunoscute imaginile create de AI
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 51 de minute

Interesul românilor pentru vaccinuri crește. Ce tipuri de imunizare preferă și cât plătește statul
dr.Teodor Holhos oftalmologie oftalmolog smile pro
Evenimentacum o zi

Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Regulament olimpiade școlare 2026: care este punctajul minim pentru calificarea la etapa națională. Condiții noi pentru elevi
Educațieacum 13 ore

Vacanța de iarnă 2025-2026: câte zile libere vor avea elevii și când se întorc la cursuri. Calendar
Mai mult din Educatie