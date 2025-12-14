Connect with us

Eveniment

Rezultate LOTO: Tragerile Loto 6/49, Loto 5/40, Joker, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus din 14 decembrie. Numerele câștigătoare

Publicat

acum 2 ore

Rezultate LOTO: Tragerile Loto 6/49, Loto 5/40, Joker, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus din 14 decembrie 2025.

Loteria Română a organizat duminică, 14 decembrie, de la ora 18.30, noi trageri loto.

Rezultate LOTO 14 decembrie - numerele câștigătoare

Rezultate Loto 6/49: 41 23 12 48 32 43 

Rezultate Loto 5/40:  36 39 6 19 15 33

Rezultate Joker: 40 25 5 28 42 +18

Rezultate Noroc:  2 9 8 5 4 7 5

Rezultate Super Noroc:  9 4 9 7 5 5

Rezultate Noroc Plus: 4 8 7 9 7 4 

Fondul de câștiguri: trageri Loto 14 decembrie 2025

  • la Loto 6/49, este în joc la categoria I un report în valoare de peste 6,01 milioane de lei (peste 1,18 milioane de euro).
  • La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,53 milioane de lei (peste 891.000 de euro).
  • La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,54 milioane de lei (peste 8,35 milioane de euro).
  • La Noroc Plus, la categoria I, reportul depășește 433.100 de lei (85.100 de euro).
  • La Loto 5/40, la categoria I, se consemnează un report de peste 1,08 milioane de lei (213.200 de euro).
  • La Super Noroc este în joc la categoria I un report de aproximativ 100.000 lei.
