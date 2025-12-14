Eveniment
Rezultate LOTO: Tragerile Loto 6/49, Loto 5/40, Joker, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus din 14 decembrie. Numerele câștigătoare
Loteria Română a organizat duminică, 14 decembrie, de la ora 18.30, noi trageri loto.
Rezultate LOTO 14 decembrie - numerele câștigătoare
Rezultate Loto 6/49: 41 23 12 48 32 43
Rezultate Loto 5/40: 36 39 6 19 15 33
Rezultate Joker: 40 25 5 28 42 +18
Rezultate Noroc: 2 9 8 5 4 7 5
Rezultate Super Noroc: 9 4 9 7 5 5
Rezultate Noroc Plus: 4 8 7 9 7 4
Fondul de câștiguri: trageri Loto 14 decembrie 2025
- la Loto 6/49, este în joc la categoria I un report în valoare de peste 6,01 milioane de lei (peste 1,18 milioane de euro).
- La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,53 milioane de lei (peste 891.000 de euro).
- La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,54 milioane de lei (peste 8,35 milioane de euro).
- La Noroc Plus, la categoria I, reportul depășește 433.100 de lei (85.100 de euro).
- La Loto 5/40, la categoria I, se consemnează un report de peste 1,08 milioane de lei (213.200 de euro).
- La Super Noroc este în joc la categoria I un report de aproximativ 100.000 lei.
