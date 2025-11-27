Connect with us

Numerele câștigătoare la LOTO – joi, 27 noiembrie 2025. Premiile puse în joc de Loteria Română

Numerele extrase la LOTO

Publicat

acum O oră

Noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc au avut loc joi, 27 noiembrie 2025. La tragerile loto de duminică, 23 noiembrie, Loteria Română a acordat 31.935 de câștiguri în valoare totală de peste 2,78 milioane de lei.

Numerele câștigătoare:

  • Loto 6/49: 33, 41, 28, 25, 2, 30
  • Noroc: 4 8 0 3 9 5 9
  • Joker: 3, 9, 4, 17, 42 + 13
  • Noroc Plus: 0 5 7 3 0 7
  • Loto 5/40: 25, 17, 5, 38, 26, 30
  • Super Noroc: 5 1 2 7 4 3

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,65 milioane de lei (peste 521.700 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,03 milioane de lei (peste 793.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 40,10 milioane de lei (peste 7,87 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 425.600 de lei (peste 83.600 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 258.700 de lei (peste 50.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 609.500 de lei (peste 119.700 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 83.200 de lei.

