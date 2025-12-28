O femeie din Sibiu, reținută pentru că și-ar fi ucis mama cu ajutorul unei asistente. A vândut moștenirea și s-a mutat în Dubai

O femeie de 38 de ani și o asistentă medicală au fost reținute de procurori, fiind inculpate pentru crimă cu premeditare.

Anchetatorii susțin că fiica victimei, ajutată de asistentă și-a sedat și axfisiat mama pentru moștenirea acesteia, transmite Mediafax.

„Cele două inculpate au fost reținute în data de 27.12.2025 și s-a formulat propunere de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat”, se arată într-o informarea a Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Autoritățile au reținut ca și circumstanțe ale crimei, premeditarea și și săvârșirea acesteie din interes material.

Potrivit informării, crima ar fi avut loc în luna iunie a anului 2024. Ancheta a stabilit că fiica victimei (femeia de 38 de ani) ar fi premeditat crima și ar fi fost ajutată de o asistentă medicală.

Asistenta i-ar fi procurat fiicei o cantitate de sedative pe care femeia le-ar fi strecurat în ceaiul consumat de mama sa.

După ce victima a adormit, asistenta a venit la fața locului și i-ar fi injectat victimei alte sedative pentru a o ucide.

În plus, cele două au asfixiat femeia cu o pernă pentru a se asigura de decesul acesteia.

„După deces autoarea a intrat în posesia bunurilor moștenirii, pe care le-a vândut și s-a relocat în Dubai”, se mai arată în informare.

Parchetul precizează că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

