Femeie agresată de soț, în plină zi, pe o stradă din Alba Iulia. Bărbatul a lovit-o și i-a distrus telefonul mobil

Publicat

acum O oră

Un bărbat din Alba Iulia, în vârstă de 45 de ani este cercetat pentru infracțiuni, după ce și-a agresat soția, în plină stadă. Fapta s-a petrecut vineri, 5 decembrie, pe Bulevardul Revoluției 1989 din Alba Iulia, în jurul orei 15.00.

Cazul a fost detaliat de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă.

Potrivit IPJ Alba, la data de 5 decembrie 2025, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, furt și distrugere.

Din cercetări a reieșit că, în data de 5 decembrie 2025, în jurul orei 15.00, în timp ce se afla pe Bulevardul Revoluției 1989 din municipiul Alba Iulia, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi agresat-o fizic pe soția sa, în vârstă de 42 de ani, ar fi deposedat-o de telefonul mobil și i l-ar fi distrus.

 

Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

