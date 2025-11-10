Connect with us

Femeie găsită decedată după incendiu într-o locuință din Ampoița. Ce s-a întâmplat

acum O oră

O femeie a fost găsită decedată în urma unui incendiu izbucnit în satul Ampoița, luni seara. La fața locului au intervenit pompierii din Alba Iulia.

Potrivit ISU Alba, incendiul a izbucnit în interiorul unei camere dintr-o locuință din sat. Flăcările au cuprins mobilierul.

Decesul femeii a fost constatat de echipajul de Ambulanță, victima fiind intoxicată cu monoxid de carbon.

Incendiul a fost stins de pompieri.

UPDATE: Femeia avea 84 de ani. Cauza probabilă a incendiului este jarul sau scântei căzute din sobă.

