APIA: Fermierii pot transmite cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru motorină, până pe 31 octombrie

Fermierii pot transmite până pe 31 octombrie cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină aferente trimestrului trei al acestui an, informează Agenția de Plăţi și Intervenție pentru Agricultură.

Solicitările se depun la centrele județene ale APIA sau la cel al municipului București de către administratorul, reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia în județelul în care a fost depusă cererea de acord pentru finanțare.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre rata acciziei standard și rata acciziei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, cu o valoare unitară de 2,2 lei pe litru, potrivit Rador.

