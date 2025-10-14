Connect with us

Eveniment

”Festival din Țara Vinului” la Alba Iulia: Degustări de vin, carne la proțap și muzică jazz la Palatul Principilor. Program

Publicat

acum 2 ore

Un festival dedicat vinului va avea loc la Alba Iulia, în weekend-ul 17-19 octombrie, în curtea și cramele Palatului Principilor Transilvaniei. Este vorba despre prima ediție a evenimentului Festival din Țara Vinului.

De la degustări de vin la concerte de muzica jazz și chiar carne la proțap. Timp de două zile cei prezenți la eveniment vor avea șansa să deguste mai multe tipuri de vin și să se bucure de muzică de calitate.

„Ne-am propus să conectăm producătorii cu clienții, indiferent că sunt „end user-i” sau reprezentanți ai industriei HoReCa locale. Aceștia din urmă cred că ar putea avea un rol definitoriu în promovarea și vânzarea unor vinuri locale cu adevărat bune, către clienții lor direcți, către turiștii români și străini, tot mai mulți, care ajung în fiecare an la Alba Iulia. Pentru că și ei sunt exact ca noi, când mergem „afară”, supra saturați de globalizare.

Odată ajunși într-un restaurant, hotel, pensiune întreabă ce aș putea gusta, ceva local, real, reprezentativ, de aici, din zonă? Vinul nu face excepție dar, cu siguranță, ar putea face cinste Albei, ca o adevărată carte de vizită lichidă în relația cu turiștii care o vizitează”, a declarat Robert Roman, managerul Centrului Cultural Palatul Principilor.

Programul evenimentului

Vineri, 17.10.2025

  • 17:00 – 20:00 Degustări de vin,  Wine pairing între vinuri și produse locale tradiționale, Ritmuri de jazz, bossa nova, prelucrări din muzică românească   (Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

Sâmbătă, 18.10.2025

  • 10:00  ​Degustări de vin, Wine pairing între vinuri și produse locale tradiționale, Concursuri de degustare (la fiecare oră), Ritmuri de jazz, bossa nova, prelucrări din muzică românească (Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)
  • 12:00 Ceremonia schimbului de gardă – Garda Cetății Alba Carolina
  • 12:45​ Ceremonia de predare a tunului de câmp între Garda Eugeniu de Savoia Timișoara și Garda Cetății Alba Carolina (Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)
  • 13:00​ Vinul și vinificatorul local – wine pairing: Țara Vinului & Industria Ospitalității Alba Iulia (Sala Transilvania, Palatul Principilor Transilvaniei)
  • 15:00 Porc la proțap (Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)
  • 18:00 Recital Laura Orian – Vino & Jazz (Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

Duminică, 19.10.2025

  • 10:00 – 17:00 ​Degustări de vin, Wine pairing între vinuri și produse locale tradiționale,  Pastramă de oaie la grătar Ritmuri de jazz, bossa nova, prelucrări din muzică românească(Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 2 minute

Cum poți afla cine te-a căutat în baza de date a Poliției. Verificările fără motiv pot fi infracțiune
risc de saracie
Economieacum 32 de minute

Urmările sărăciei din copilărie se resimt în viața de adult. Salvați Copiii: O treime dintre copiii români, în zona de risc
Șoferii pot solicita al doilea control
Actualitateacum O oră

Bărbat din Sântimbru, cu dosar penal după ce a fost prins băut la volan. Ce alcoolemie avea
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 minute

Cum poți afla cine te-a căutat în baza de date a Poliției. Verificările fără motiv pot fi infracțiune
Administrațieacum 5 ore

Camerele de supraveghere din orașe și comune vor fi integrate în sistemul e-Sigur. Amenzile vor fi emise și transmise automat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

risc de saracie
Economieacum 32 de minute

Urmările sărăciei din copilărie se resimt în viața de adult. Salvați Copiii: O treime dintre copiii români, în zona de risc
Economieacum 3 ore

Proiect pentru modificarea legii care asigură acoperirea salariilor, pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 23 de ore

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Evenimentacum o zi

Reforma pensiilor magistraților. Ministrul Fondurilor Europene acuză CSM de declarații false: ”afectează credibilitatea României”
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 10 ore

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Evenimentacum 2 zile

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

”Festival din Țara Vinului” la Alba Iulia: Degustări de vin, carne la proțap și muzică jazz la Palatul Principilor. Program
Restaurant Nepo Alba Iulia
Evenimentacum 3 ore

Restaurant Nepo – locul unde gustul, prietenia și buna dispoziție se întâlnesc la Alba Iulia (P)
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 22 de ore

Protecția minorilor în mediul online: Comisia Europeană începe acțiuni de control. Cum se verifică vârsta
Evenimentacum 5 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 8 ore

Una din șase infecții bacteriene, rezistentă la antibiotice. Raport al Organizației Mondiale a Sănătății
Evenimentacum 22 de ore

FOTO: Premierul Ilie Bolojan a evaluat stadiul investițiilor de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

risc de saracie
Economieacum 32 de minute

Urmările sărăciei din copilărie se resimt în viața de adult. Salvați Copiii: O treime dintre copiii români, în zona de risc
Educațieacum 4 ore

FOTO: Acțiune a polițiștilor din Alba pentru prevenirea violenței și a consumului de tutun și substanțe interzise în școli
Mai mult din Educatie