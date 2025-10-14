”Festival din Țara Vinului” la Alba Iulia: Degustări de vin, carne la proțap și muzică jazz la Palatul Principilor. Program

Un festival dedicat vinului va avea loc la Alba Iulia, în weekend-ul 17-19 octombrie, în curtea și cramele Palatului Principilor Transilvaniei. Este vorba despre prima ediție a evenimentului Festival din Țara Vinului.

De la degustări de vin la concerte de muzica jazz și chiar carne la proțap. Timp de două zile cei prezenți la eveniment vor avea șansa să deguste mai multe tipuri de vin și să se bucure de muzică de calitate.

„Ne-am propus să conectăm producătorii cu clienții, indiferent că sunt „end user-i” sau reprezentanți ai industriei HoReCa locale. Aceștia din urmă cred că ar putea avea un rol definitoriu în promovarea și vânzarea unor vinuri locale cu adevărat bune, către clienții lor direcți, către turiștii români și străini, tot mai mulți, care ajung în fiecare an la Alba Iulia. Pentru că și ei sunt exact ca noi, când mergem „afară”, supra saturați de globalizare.

Odată ajunși într-un restaurant, hotel, pensiune întreabă ce aș putea gusta, ceva local, real, reprezentativ, de aici, din zonă? Vinul nu face excepție dar, cu siguranță, ar putea face cinste Albei, ca o adevărată carte de vizită lichidă în relația cu turiștii care o vizitează”, a declarat Robert Roman, managerul Centrului Cultural Palatul Principilor.

Programul evenimentului

Vineri, 17.10.2025

17:00 – 20:00 Degustări de vin, Wine pairing între vinuri și produse locale tradiționale, Ritmuri de jazz, bossa nova, prelucrări din muzică românească (Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

Sâmbătă, 18.10.2025

10:00 ​Degustări de vin, Wine pairing între vinuri și produse locale tradiționale, Concursuri de degustare (la fiecare oră), Ritmuri de jazz, bossa nova, prelucrări din muzică românească (Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

12:00 Ceremonia schimbului de gardă – Garda Cetății Alba Carolina

12:45​ Ceremonia de predare a tunului de câmp între Garda Eugeniu de Savoia Timișoara și Garda Cetății Alba Carolina (Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

13:00​ Vinul și vinificatorul local – wine pairing: Țara Vinului & Industria Ospitalității Alba Iulia (Sala Transilvania, Palatul Principilor Transilvaniei)

15:00 Porc la proțap (Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

18:00 Recital Laura Orian – Vino & Jazz (Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

Duminică, 19.10.2025

10:00 – 17:00 ​Degustări de vin, Wine pairing între vinuri și produse locale tradiționale, Pastramă de oaie la grătar Ritmuri de jazz, bossa nova, prelucrări din muzică românească(Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

