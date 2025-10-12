VIDEO: Festivalul Armonii și Gusturi la Pianu de Jos: Produse tradiționale, activități pentru copii și concerte. PROGRAM

Festivalul Armonii și Gusturi la Pianu de Jos a început duminică, 12 octombrie. La eveniment sunt prezenți producători autohtoni care își vând și își promovează produsele tradiționale.

De asemenea, în cadrul evenimentului este și o secțiune dedicată copiilor. Aceștia au făcut decorat mai mulți dovleci pentru un concurs de Bostaniadă.

Programul evenimentului

Ora 14:00 – 14:30 Deschiderea Festivalului;

Ora 14:00 – 20:00 Târg de produse tradiționale românești;

Expoziție cu vânzare produse agroalimentare;

Ora 14:00–17:00 Campanie de informare „Împreună pentru sănătate” – Direcția de Sănătate Publică Alba, Asistența Medicală Comunitară, profesor Asztalos Attila – Școala Post Liceală „Henri Coandă” Sebeș, împreună cu colegii asistenți medicali voluntari;

Ora 14:30 – 15:00 Program de muzică și dansuri populare, „Mugurașii Pianului” din Pianu de Jos, comuna Pianu: elevii Școlii Gimnaziale Pianu de Sus, elevii învățământului primar Pianu de Jos, Pianu de Sus și Strungari;

Ora 15:00–16:00 Teatrul de păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pentru copii „Clovnii petrecăreți” interpretare, Laura și Adam Boboc;

Ora 16:00 – 17:00 Expoziție de felinare din dovleci/bostani „Bostaniada”;

Ora 17:00 – 18:00 Spectacol folcloric susținut de Ansamblul Folcloric al Județului Alba, Dirijor: Alexandru Pal, alături de soliștii: Roxana Reche, Florica Moga, Dorina Narița și Nicolae Plută ;

Ora 18:00 – 18:30 Muzică pop: Vasi Berki & Friends

Ora 18:30 – 19:00 Muzică Folk – Liviu Trifu;

Ora 19:00 – 20:00 Muzică acustică – Besoiu Valentin;

Ora 20:00 – 21:00 Muzică Italiană – Trupa DUBLU CLICK

Ora 21:00 – 22:00 Discotecă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News



ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Din programul evenimentului nu vor lipsi și concertele care vor începe de la ora 18.00.