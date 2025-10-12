Connect with us

Festivalul Armonii și Gusturi la Pianu de Jos: Produse tradiționale românești, teatru de păpuși și concerte. Program

Festivalul Armonii și Gusturi la Pianu are loc duminică 12 octombrie, în localitatea Pianu de Jos. La eveniment vor fi prezenți producători autohtoni care își vor promova și vinde produsele tradiționale.

De asemenea nu vor lipsi și concertele care vor începe de la ora 18.00.

Programul evenimentului

  • Ora 14:00 – 14:30 Deschiderea Festivalului;
  • Ora 14:00 – 20:00 Târg de produse tradiționale românești;
  • Expoziție cu vânzare produse agroalimentare;
  • Ora 14:00–17:00 Campanie de informare „Împreună pentru sănătate” – Direcția de Sănătate Publică Alba, Asistența Medicală Comunitară, profesor Asztalos Attila – Școala Post Liceală „Henri Coandă” Sebeș, împreună cu colegii asistenți medicali voluntari;
  • Ora 14:30 – 15:00 Program de muzică și dansuri populare, „Mugurașii Pianului” din Pianu de Jos, comuna Pianu: elevii Școlii Gimnaziale Pianu de Sus, elevii învățământului primar Pianu de Jos, Pianu de Sus și Strungari;
  • Ora 15:00–16:00 Teatrul de păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pentru copii „Clovnii petrecăreți” interpretare, Laura și Adam Boboc;
  • Ora 16:00 – 17:00 Expoziție de felinare din dovleci/bostani „Bostaniada”;
  • Ora 17:00 – 18:00 Spectacol folcloric susținut de Ansamblul Folcloric al Județului Alba, Dirijor: Alexandru Pal, alături de soliștii: Roxana Reche, Florica Moga, Dorina Narița și Nicolae Plută ;
  • Ora 18:00 – 18:30 Muzică pop: Vasi Berki & Friends
  • Ora 18:30 – 19:00 Muzică Folk – Liviu Trifu;
  • Ora 19:00 – 20:00 Muzică acustică – Besoiu Valentin;
  • Ora 20:00 – 21:00 Muzică Italiană – Trupa DUBLU CLICK
  • Ora 21:00 – 22:00   Discotecă.
