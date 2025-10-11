Connect with us

Filmul ”Rusalka”, cu Maia Morgenstern prezentat la Palatul Cultural din Blaj, în 15 octombrie

acum O oră

La Palatul Cultural Blaj in Blaj va fi prezentat filmul „Rusalka”, regia Claudiu Mitcu. Este un film ce abordează tema înaintării în vârstă și a înfruntării regretelor trecutului. Proiecția va avea loc miercuri, 15 octombrie, ora 19.00.

La final, regizorul va fi prezent pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri.

Sinopsis:

Cinci prieteni vechi, ajunși acum în jurul vârstei de 60 de ani, se revăd câteva zile, la întâlnirea anuală tradițională.

Una dintre doamne își invită prietenii să petreacă un sejur în resort-ul unde, încă din tinerețe, obișnuiau să își facă vacanțeleîmpreună, la începutîn formulă de 14, apoi, de la an la an, din ce în ce mai puțini.

Unul dintre motivele invitației este ca femeia să își anunțe prietenii apropiați că mai are puțin de trăit.

Distribuție: Maia Morgenstern, Diana Gheorghian, Rodica Lazăr, Rodica Negrea, Claudiu Istodor, Nelu Serghei

Rating: N15. Nerecomandat sub 15 ani.

Subtitrare: engleză

Preț bilet: 10 lei – biletele se pot achiziționa în seara proiecției, de la Palatul Cultural, în limita locurilor disponibile.

„ESTE Filmul de Miercuri @ Blaj” este un proiect organizat de Asociația ESTE FILM din Sibiu, în parteneriat cu Asociația Culturală In Ars Veritas din Blaj. Proiectul cultural este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Parteneri: Palatul Cultural Blaj, Primăria Municipiului Blaj

