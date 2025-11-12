Finanțare pentru IMM-uri: 6 miliarde lei în 2026 prin credite garantate de stat. Care sunt condițiile

Guvernul mobilizează 8,6 miliarde lei pentru IMM-uri, în perioada 2025-2027. Firmele vor avea acces la credite garantate de stat, pentru investiții sau capital circulant. 2026 va fi anul de vârf al programului, cu 6 miliarde de lei mobilizați pentru mediul privat.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat susținere financiară pentru IMM-uri și antreprenoriat, dar și facilități suplimentare pentru start-up-uri, inovație şi afacerile deținute de femei.

Banca de Investiții şi Dezvoltare (BID), deținută de Ministerul Finanțelor, a lansat oficial în 10 noiembrie noul instrument de garanție de portofoliu care va mobiliza 8,8 miliarde de lei pentru IMM-uri în perioada 2025–2027, potrivit sursei citate.

Ministrul a precizat că au fost semnate convențiile de garantare cu 8 bănci comerciale, care acoperă 80% din piața bancară din România. În următoarele săptămâni vor fi semnate convenții cu alte 9 instituții financiare.

”Creditele lansate în piață de băncile comerciale și garantate de BID vor fi gata de accesare până la sfârșitul acestui an”, a declarat Nazare.

Credite garantate de stat pentru IMM-uri și microîntreprinderi

Peste 26.000 de microîntreprinderi şi IMM-uri vor putea beneficia de credite garantate de stat, cu valori de până la 10 milioane de lei, pentru investiții sau capital circulant, mai spune ministrul.

Statul, prin BID, va garanta până la 70% din valoarea creditului.

”Practic, acest instrument este un împrumut mult mai avantajos pentru antreprenori. Garanțiile oferite de BID vor oferi companiilor beneficiul unor credite cu dobânzi mai avantajoase, aplicate doar sumelor neacoperite de garanție, ceea ce înseamnă un cost mult mai mic al creditării – un impuls real pentru investiții și dezvoltare”, precizează Alexandru Nazare.

Facilități suplimentare

Start-up-urile, IMM-urile deținute de femei și companiile inovatoare sau sustenabile pot accesa garanții de până la 80%.

”2026 va fi anul de vârf al programului, cu 6 miliarde de lei mobilizați pentru mediul privat.

Acest instrument nu înseamnă doar finanțare, ci colaborare reală între stat, bănci și antreprenori. Iar fiecare leu garantat de BID atrage cel puțin 3 lei în finanțare privată, stimulând investiții, locuri de muncă și competitivitate.

Totodată, IMM-urile şi antreprenorii au nevoie de predictibilitate, nu doar de finanțare. De aceea, acest program pe 3 ani le oferă cadrul pentru a-și planifica investițiile cu încredere și siguranță”, a mai transmis ministrul.

Convenții semnate

Au fost semnate convenții cu BCR, BRD, Exim Banca Românească, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Bank România, Libra Internet Bank, Unicredit Bank și vor mai fi semnate cu Garanti BBVA România, Raiffeisen Bank România,Vista Bank, Intesa Sanpaolo Bank România, Patria Bank.

De asemenea, vor fi semnate convenții cu următoarele IFN-uri: BCR Social Finance, Vitas, Easy Credit și Filbo.

