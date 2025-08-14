Focuri de artificii la nunți, botezuri, majorate și alte evenimente, doar cu aviz de la ISU și Poliție. Legea a intrat în vigoare

Focurile de artificii folosite pentru divertisment la nunți, botezuri, majorate sau alte evenimente pot fi utilizate doar cu acordul primăriei și cu avize de la ISU Alba și IPJ Alba, potrivit noilor modificări legislative.

Astfel, din 9 august 2025, legea nr. 92/2025 aduce modificări Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Legea prevede:

organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile F2, F3 și F4 este permisă numai în condițiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situații de urgență județean și avizul inspectoratului județean de poliție pe a cărui rază se execută jocurile respective.

Pentru nerespectarea prevederilor, amenda este de la 3.000 lei la 6.000 lei.

Trendul utilizării artificiilor la nunți, majorat și botezuri a devenit foarte popular în România în ultimii ani.

