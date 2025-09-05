Connect with us

Abrud

Fonduri și oportunități pentru zeci de localități din Alba. A fost lansată Strategia Națională pentru Zona Montană 2025-2035

Publicat

acum 2 ore

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat în dezbatere publică Strategia pentru dezvoltarea integrată a zonei montane 2025-2035, un document care vizează și comunitățile din zonele montane județul Alba. Planul propune investiții masive, sprijin pentru crescătorii de animale, dezvoltarea turismului montan și protejarea patrimoniului natural, cu o alocare de 1 miliard de euro prin Legea Muntelui. 

Conform prevederilor legislației naționale în vigoare, zona montană include 948 de UAT-uri încadrate în nouă grupe de munți, fiecare grupă constând din mai multe masive muntoase și zonele din imediata lor apropiere.

Potrivit agrointel.ro deși zona montană a beneficiat de subvenții agricole în cadrul PAC, scăderea efectivelor de animale a dus în unele cazuri la subpășunat sau la abandonarea completă a pajiștilor, se precizează în document.

Acest lucru a fost observat în grupele montane Apuseni, Banatului și Poiana Ruscă. Conform Recensământului Agricol din 2020, pajiștile permanente ale României scăzuseră cu peste 18% față de valoarea de referință de 4,5 milioane de hectare.

Documentul poate fi consultat AICI: Strategie Agentia Nationala a Zonei Montane

Zeci de localități din Alba eligibile pentru finanțare

Conform documentului MADR  în județul Alba sunt 45 de UAT incluse în zona montană. Lista din Strategie nu a suferit modificări pentru perioada PS PAC 2023–2027.

  • Orașe (5):  Abrud, Baia de Arieș, Câmpeni, Cugir, Zlatna
  • Comune (40): Albac, Almașu Mare, Arieșeni, Avram Iancu, Bistra, Blandiana, Bucium, Ceru-Băcăinți, Ciuruleasa, Cricău, Galda de Jos, Gârda de Sus, Horea, Ighiu, Întregalde, Livezile, Lupșa, Meteș, Mirăslău*, Mogoș, Ocoliș, Pianu, Poiana Vadului, Ponor, Poșaga, Râmeț, Rimetea, Roșia Montană, Sălciua, Săliștea*, Săsciori, Scărișoara, Sohodol, Stremț, Șibot*, Șugag, Vadu Moților, Valea Lungă*, Vidra, Vințu de Jos*

UAT-urile marcate cu asterisc apar în anexa ordinului cu indicatorul „^1” (sunt încadrate în zona montană pentru Programul de încurajare a activităților din zona montană – Legea Muntelui). Restul sunt încadrate ca „^3” (zona montană conform PNDR/PS PAC)

Probleme majore pentru comunitățile montane din județul Alba

  • Depopularea satelor montane – exodul tinerilor continuă, afectând forța de muncă.
  • Scăderea efectivelor de animale – pajiști tradiționale din Gârda, Arieșeni, Vidra și Sohodol rămân neutilizate.
  • Abandonarea pășunilor – peste 18% din pajiștile permanente s-au pierdut în ultimii ani.
  • Suprapășunatul în zonele turistice – presiune mare pe resursele naturale.
  • Dificultăți în valorificarea produselor locale – brânza de burduf, păstrăvul, siropurile și fructele de pădure ajung greu pe piețele mari.

Turismul din zonele montane– prioritate strategică

Turismul montan este văzut ca motor economic pentru zonele montane din Alba Printre măsurile prevăzute:

  • dezvoltarea de pensiuni agroturistice și case tradiționale pentru cazare;
  • creare de trasee tematice: gastronomice, culturale, istorice și spirituale;
  • promovarea zonelor naturale unice: Cheile Râmețului, Piatra Secuiului, Scărița-Belioara, Cetatea Trascăului; Șureanu
  • extinderea programului “Produs Montan” pentru brânzeturi, păstrăv, siropuri, miere și afinată.
  • Turism și sporturi de iarnă: dezvoltarea Domeniului Schiabil Șureanu și conectarea cu stațiunile Voineasa și Rânca.
  • Agroturism și pensiuni montane: sprijin pentru case de vacanță, cabane și pensiuni în jurul lacului Oașa și Poarta Raiului.
  • Conservarea pădurilor și a pajiștilor: subvenții pentru pășuni montane și împăduriri controlate.
  • Infrastructură: modernizarea drumurilor de acces către Domeniul Schiabil și rețele de utilități.

Sprijin pentru IMM-uri și afaceri locale în Apuseni

Strategia vizează consolidarea economiei montane din județul Alba prin:

  • centre de colectare și depozitare pentru fructe, ciuperci și fructe de pădure;
  • susținerea meșteșugarilor și a producătorilor de mobilă tradițională;
  • crearea de lanțuri scurte de aprovizionare pentru valorificarea produselor locale;
  • digitalizarea afacerilor și promovarea online a produselor Apusenilor.

Când vor avea acces la finanțare comunitățile din zonele montane

Strategia este în dezbatere publică pe siteul MADR și urmează să fie aprobată de Guvern și publicată în Monitorul Oficial. După adoptare, comunitățile montane din Apuseni vor avea acces la noi programe de finanțare, ceea ce poate transforma zona într-un pol important pentru turism, agricultură sustenabilă și produse tradiționale.

