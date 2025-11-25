Connect with us

Eveniment

FOTO: 50 de ani de la înființarea Episcopiei de Alba Iulia. Moment aniversar, în incinta ansamblului Catedralei Încoronării

50 de ani de la înființarea Episcopiei de Alba Iulia au fost marcați marți, 25 noiembrie, în incinta ansamblului Catedralei Încoronării din municipiu. Momentul a reconfirmat legătura puternică pe care acest oraș o are cu tradiția ortodoxă din Transilvania. Totodată, s-a împlinit o jumătate de secol de la constituirea Adunării Eparhiale, desfășurată la 25 noiembrie 1975, în Catedrala Reîntregirii.

Programul evenimentului a cuprins un moment de rugăciune, în semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Eparhiei, mesaje transmise de Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, cu prilejul împlinirii celor cinci decenii de lucrare pastoral-misionară, mesaje transmise de autoritățile locale și județene, prezentarea Salonului „Emilian Episcopul” și vernisarea unei expoziții foto-documentare.

Reactivarea scaunului chiriarhal de la Alba Iulia reprezintă un moment deosebit de important din viața Bisericii Ortodoxe Române, fiind înfăptuită în contextul mai multor momente festive, cum ar fi împlinirea a 375 de ani de la prima unire politică a Țărilor Române (realizată sub sceptrul lui Mihai Viteazul), a 90 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și a 50 de ani de la ridicarea Bisericii noastre la rangul de Patriarhie. Date fiind respectivele popasuri aniversare, Sfântul Sinod, întrunit în ședință de lucru la 16 octombrie 1975, a hotărât reînființarea Eparhiei, cu jurisdicție asupra județelor Alba, Mureș și Harghita.

În urma aprobării de către Consiliul de Stat al României a hotărârii Sfântului Sinod, la data de 17 noiembrie 1975, au avut loc alegerile pentru desemnarea membrilor Adunării Eparhiale a Episcopiei Alba Iuliei.

Ulterior, în data de 25 noiembrie 1975, la inițiativa Mitropolitului Nicolae Mladin, a avut loc prima ședință – de constituire – a Adunării Eparhiale, organizată în municipiul Alba Iulia. Lucrările ședinței s-au desfășurat în Catedrala Reîntregirii, fiind precedate de oficierea Sfintei Liturghii arhierești. La finalul alegerilor, Comisia Specială de organizare a validat mandatele celor 10 clerici și 20 de mireni aleși în Adunarea Eparhială.

În data de 14 decembrie 1975, Colegiul Electoral Bisericesc avea să îl aleagă în demnitatea de Episcop al Eparhiei Alba Iuliei pe Episcopul-vicar Emilian Birdaș Rășinăreanul, în prezența Patriarhului Justinian Marina al Bisericii Ortodoxe Române, a domnului Gheorghe Nenciu, conducătorul Departamentului Cultelor, și a tuturor ierarhilor Sfântului Sinod.

Ceremonia solemnă a întronizării în demnitatea de Episcop a arhiereului Emilian avut loc la Catedrala Reîntregirii, în data de 25 ianuarie 1976. În fruntea soborului de ierarhi s-a aflat Mitropolitul Iustin Moisescu al Moldovei și Sucevei, viitorul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

sursa foto: Facebook (Ion Dumitrel/Ionut Văidean)

