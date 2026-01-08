FOTO: Accident mortal pe DN1 lângă Miercurea Sibiului. Un bărbat a decedat după ce s-a răsturnat cu mașina

Un accident deosebit de grav s-a petrecut joi, în jurul amiezii, pe DN1, la ieșire din Miercurea Sibiului, la limita județelor Alba și Sibiu. Un bărbat de 50 de ani și-a pierdut viața.

Acesta s-a răsturnat cu mașina lângă șosea, în dreptul indicatorului de limită de județ.

Potrivit ISU Sibiu, la locul accidentului, echipajele au găsit o persoană de sex masculin încarcerată și inconștientă.

S-au efectuat manevre de descarcerare pentru bărbatul în vârstă de aproximativ 50 de ani.

Din nefericire, acesta prezenta leziuni incompatibile cu viața, medicul declarând decesul acestuia.

La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o autospecială de primă intervenție.

De asemenea, în sprijinul pompierilor sibieni au intervenit un echipaj SMURD din cadru ISU Alba și o ambulanță SAJ din județul Alba.

imagini: ISU Sibiu

