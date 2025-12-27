Connect with us

Aiud

FOTO: Accident rutier în Aiud. Două persoane rănite ușor, după ce un autoturism a lovit două mașini parcate

Publicat

acum 37 de secunde

Un accident rutier s-a produs sâmbătă seara, în municipiul Aiud, pe strada Mărășești, unde un autoturism a acroșat două mașini parcate.

La fața locului a intervenit Secția de pompieri Aiud, care a asigurat măsurile specifice și acordarea primului ajutor medical.

Conform informațiilor preliminare, nu au fost persoane încarcerate, însă două persoane ar fi fost rănite ușor în urma evenimentului rutier.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor medical, precum și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Foto: ISU Alba

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Aiudacum 37 de secunde

FOTO: Accident rutier în Aiud. Două persoane rănite ușor, după ce un autoturism a lovit două mașini parcate
Evenimentacum 2 ore

Legea pensiilor speciale ale magistraților: CCR anunță duminică decizia privind sesizarea făcută de Curtea Supremă
Evenimentacum 3 ore

Miriam Bulgaru s-a înscris în calificări la Australian Open. Sportiva din Alba Iulia a avut un an foarte bun
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Primăria Alba Iulia vrea să extindă rețeaua de canalizare pe o stradă din Micești. Cât va costa lucrarea
Administrațieacum 3 zile

Școală nouă în Limba și extinderea unității de învățământ din Șeușa. Investiții de 3,5 milioane euro pentru infrastructură școlară
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 11 ore

Numărul firmelor din Alba dizolvate în 2025 a crescut cu 49% față de anul trecut. Situația la nivel național
Economieacum 2 zile

BNR lansează o nouă monedă de colecție, din aur, cu tema ”Plăcuțele votive de la Germisara”. Care este prețul de cumpărare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Guvernul a suplimentat bugetul MApN cu peste 1,3 miliarde lei pentru înzestrarea Armatei
Evenimentacum 4 zile

Eurodeputatul Victor Negrescu (S&D) este cel care a făcut din lupta împotriva corupției o prioritate a Parlamentului European (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

Miriam Bulgaru s-a înscris în calificări la Australian Open. Sportiva din Alba Iulia a avut un an foarte bun
Evenimentacum 8 ore

Andrei Rațiu este cel mai rapid fotbalist din La Liga, în acest sezon. Ce viteză a atins fotbalistul originar din Alba
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 10 ore

Intensificări ale vântului și precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol. Avertizare ANM
horoscop de weekend
Evenimentacum 14 ore

Horoscop de weekend 27-28 decembrie: Bilanț interior și pregătire pentru marea trecere în noul an
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 9 ore

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Actualitateacum 4 zile

OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGpt, avertisment cu privire la atacurile cibernetice comise cu ajutorul AI
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

masă bogata mancare
Evenimentacum 6 ore

Beneficiile mersului pe jos după o masă bogată. De ce este important să nu te așezi pe canapea imediat după ce ai mâncat
Vouchere de aproape 40.000 de lei
Actualitateacum o zi

Noile criterii pentru încadrarea în grad de handicap. Impact devastator pentru persoanele cu boli rare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări
Educațieacum 5 zile

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Mai mult din Educatie