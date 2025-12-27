FOTO: Accident rutier în Aiud. Două persoane rănite ușor, după ce un autoturism a lovit două mașini parcate

Un accident rutier s-a produs sâmbătă seara, în municipiul Aiud, pe strada Mărășești, unde un autoturism a acroșat două mașini parcate.

La fața locului a intervenit Secția de pompieri Aiud, care a asigurat măsurile specifice și acordarea primului ajutor medical.

Conform informațiilor preliminare, nu au fost persoane încarcerate, însă două persoane ar fi fost rănite ușor în urma evenimentului rutier.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor medical, precum și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

